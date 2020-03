Olesa suma com a mínim 4 morts més per coronavirus i ja n'hi ha hagut una vintena

Vint persones han mort en la pandèmia de Coronavirus a Olesa de Montserrat fins ara. L'alcalde de la població, Miquel Riera, creu que la xifra podria ser més elevada, però hi ha persones que moren sense haver estat diagnosticats i això fa difíl tenir en aquests moments xifres reals. En tot cas, 20 morts en 15 dies a Olesa no és una xifra habitual. Per Riera es tracta d'una dades "esferïdores".

El nombre de víctimes mortals a les residències d'Olesa de Montserrat continua en augment. En les últimes hores han mort dos interns més de la residència privada Sant Agustí, que s'afegeixen a les dues de la setmana passada. A més, a la residència Santa Oliva hi ha hagut durant el període de pandèmia un total de 14 víctimes mortals.

El consistori afirma que no disposa de dades oficials però sí informació directa de les famílies de les persones mortes. D'altra banda, en el conjunt del municipi s'han registrat un total de 51 casos positius per covid-19.

L'alcalde d'Olesa de Montserrat, Miquel Riera, lamenta l'impacte del virus entre els col·lectius més vulnerables. En aquest sentit, l'alcalde mostra també preocupació per l'estat de salut d'una desena d'interns més de la residència Santa Oliva "amb símptomes lleus" i als quals se'ls està fent seguiment mèdic.

Riera reclama proves del covid-19 per a les residències per poder fer els tests a tots els residents i la plantilla. "És clau per controlar exactament la situació a tots els geriàtrics del municipi i altres centres residencials".

Tot i que cap de les residències d'Olesa és de titularitat municipal, el govern local ha intentat mediar per resoldre la greu situació que es podruïa en algunes per la manca de personal (alguns infectats per virus i molts aïllats per haver estat en contacte amb persones que el tenien) i per la manca de material. En els darrers dies s'han pogut incorporar algunes persones, dues a través d'una crida que es va fer des de l'Ajuntament i tres més que va aportar la Generalitat de la zona de Ponent. A aquestes treballadores de fora de la poblacicó, l'Ajuntament els ha posat un pis moblat a disposició per tal d'evitar un llarg trasllat cada dia.

Pel que fa al material de protecció, se n'ha aconseguit alguna partida, però insuficient encara. I l'alcalde insisteix en la necessitat de fer test als residents i als treballadors de les residències per saber quina és l'afectactó real del virus.

es necessitarien noves incorporacions.