L'Ajuntament d'Olesa no facturà les quotes del temps d'aturada d'activitat de serveis municipals

L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat ha adoptar diferents mesures per minimitzar l'impacte sobre la butxaca dels veïns de la població que podrien arribar a suposar una reducció dels ingressos de 200.000 euros. I aquesta no serà l'única mesura ja que l'equip de govern, al mateix temps que anuncia aquestes mesures, també explica que n'està preparant més. L'Ajuntament continuarà suportant un cost estructural d'aquests serveis de prop de 400.000€. Si l'activitat finalment es pot reprendre el mes de maig, l'Ajuntament haurà deixat d'ingressar 90.000€.

La primera mesura, segons explica el govern local, és que no cobrarà les taxes dels serveis municipals que no s'estan oferint, arran el tancament dels diferents equipaments municipals, tant educatius, com esportius, culturals i socials. És el cas de l'Escola Esportiva Municipal, l'Escola de Música i les llars d'infants Taitom i La Baldufa, així com de les parades del Mercat que resten tancades i les taxes per terrasses de bars i restaurants. En tots aquests casos, del mes de març només es cobrarà la part proporcional de la quota mensual en base als dies que es va prestar el servei, concretament fins al 12 de març inclòs. En el moment que es reprengui la normalitat i l'activitat, es tornarà al cobrament de manera automàtica.

Ampliació de termini de pagament voluntari per a les liquidacions

D'altra banda, l'ajuntament amplia el termini per a les liquidacions en període de pagament voluntari que ha d'abonar la ciutadania per conceptes com ara sol·licitud de llicències, ocupació de la via pública amb taxes i cadires, sancions o inscripcions a proves selectives, entre d'altres. Els terminis de pagament en voluntària de les liquidacions que es trobaven en període de cobrament el dia 18 de març han estat ampliats fins el 30 d'abril de 2020. Els terminis de pagament en voluntària de liquidacions que s'hagin iniciat amb posterioritat al 18 de març s'han ampliat fins el dia 20 de maig de 2020.

Pròrroga en el cobrament de taxes i impostos municipals

Quant al cobrament de taxes i impostos municipals que estaven en període vigent de pagament, l'Ajuntament ha prorrogat el termini. D'aquesta manera, es demora el cobrament per a aquells contribuents que tinguin domiciliat el seu pagament, i es facilita el compliment de l'obligació de pagament a aquelles persones que no el tinguin domiciliat.

Limpost sobre vehicles de tracció mecànica, que inicialment estava en període de cobrament del 2 març al 4 de maig, S'ha prorrogat fins el 2 de juny.

En el cas de les parades del Mercat Municipal, la quota de gener, el pagament de la qual finalitzava el 26 de març, es podrà pagar fins al 20 de maig. La quota de febrer, el pagament de la qual finalitzava el 24 d'abril, ara acabarà el 20 de maig.

Els pares amb fills a les Llars d'infants municipals Taitom i La Baldufa feien el pagametn de desembres fins al 26 de març, i ara acabarà el 20 de maig. El pagament de la quota de gener, que acabava el 24 d'abril, acabarà el 20 de maig, i el pagament de la quota de febrer, que acabava el 26 de maig, acabarà el 2 de juny.

En el cas de l'Escola Municipal de Música, el pagament de la quota de desembre de 2019, que acabava el 26 de març, acabarà el 20 de maig. El pagament de la quota de gener, que acabava el 24 d'abril, acabarà el 20 de maig. El pagament de la quota de febrer, que acabava el 26 de maig, acabarà el 2 de juny.

El parament de desembre del 2019 de l'Escola Esportiva Municipal acabava el 26 de març, i ara ho ofarà el 20 de maig. El pagament de la quota de gener, que acabava el 24 d'abril, acabarà el 20 de maig. El pagament de la quota de febrer, que acabava el 26 de maig, acabarà el 2 de juny.

Pel que fa a la recaptació executiva (les reclamacions de pagaments que no s'han fet dins el termini voluntari), l'equip de govern diu que no es dictaran provisions de constrenyiment, diligències d'embargament ni altres actuacions del procediment executiu mentre duri l'estat d'alarma.