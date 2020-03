El nombre de morts a la Conca d'Òdena creix un 300% al març respecte als últims cinc anys

El nombre de morts a la Conca d'Òdena ha crescut un 300% respecte el mateix període dels darrers cinc anys. En concret, aquest mes de març, ja han mort 140 persones als quatre municipis confinats de la zona, quan la mitjana és de 46. L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha explicat que d'aquests 140 només en 40 casos s'ha confirmat la mort per covid-19, ja que no s'està fent el test a tothom. Acompanyat per la resta d'alcaldes afectats, Castells ha explicat que han decidit fer pública aquesta dada ara perquè creuen que és important informar amb transparència i "per alertar, que no alarmar" la població. "És important que els joves sàpiguen que no són immunes i que, a més, són grans portadors del coronavirus", ha subratllat.