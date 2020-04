El CECAT no demana cap certificat propi per entrar o sortir de la Conca d'Òdena

El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) no demana un certificat especial per entrar o sortir de la Conca d'Òdena a les empreses de serveis essencials contràriament el que s'assegurava a través del compte de Twitter @ignovaigualada gestionat per l'Ajuntament d'Igualada.

Protecció Civil ha informat a Regió7 que la informació que es donava des del consistori igualadí no era correcte i, per tant, el que es va publicar en l'edició impresa d'aquest diari el dimarts 31 de març tampoc ho és. Per tant, Protecció Civil recorda que les empreses de serveis essencials el que han de portar és el certificat autoresponsable de la Generalitat i el paper amb les dades de l'empresa que es va publicar al BOE i asseguren que no cal cap més paper ni certificat del CECAT.