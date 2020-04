Enllestits els primers 30 respiradors fabricats a l'Anoia per voluntaris del col·legi d'Enginyers

El col·lectiu d'enginyers Oxygen ha elaborat els primers 30 respiradors destinats a l'hospital d'Igualada. Han estat muntats per un grup de nou enginyers i altres col·laboradors voluntaris en una nau del polígon industrial d'Igualada, seu de l'empresa Waterologies, que aquests dies ha deixat de banda la seva activitat habitual –la tecnologia per al tractament d'aigües- i ha posat en marxa tota la seva maquinària i la xarxa de proveïdors per aconseguir les peces de metacrilat tallades a partir dels plànols dissenyats per l'equip d'Oxygen.

Els impulsors del projecte expliquen que per els motors, peça clau dels respiradors, els ha facilitat gratuïtament l'empresa d'automoció Doga, amb seu Abrera i ben aviat també a Castellolí. D'altres peces que faltaven les han adquirit els mateixos enginyers amb recursos propis i aportacions de material d'altres col·laboradors. Tots ells hi estan treballant des de fa dues setmanes de manera totalment voluntària.

Es tracta d'una iniciativa que s'emmarca dins el grup Malla de la Conca d'Òdena, impulsat per Igualada=Disseny i Tic Anoia, que té com a objectiu coordinar els diferents projectes que han sorgit dins la zona de confinament per ajudar al sistema sanitari, ja sigui imprimint material en 3D o fabricant-ne en petits tallers per tal d'obtenir peces com obreportes, viseres o ulleres protectores, a més de respiradors.

Aquest mateix equip ha anunciat que l'equip també té en marxa un projecte de fabricació de mascaretes protectores fetes amb teixit i amb filtres de material paper fungible, gràcies a una important donació de paper de filtre feta per l'empresa paperera MB Papeles Especiales, que ben aviat es podrà fer públic i que resta només pendent de l'homologació d'Eurecat.