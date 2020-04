Càritas Anoia treballa per poder garantir l'alimentació dels més vulnerables

Càritas Anoia treballa per poder garantir l'alimentació de les persones més vulnerables, independentment de si s'han pogut inscriure o no al banc de queviures. A través d'un comunicat, l'entitat explica que en els darrers dies estan rebent peticions de persones que han perdut la feina i /o que es troben sense ingressos. També de famílies que necessiten ajuda per cuidar de persones grans. A banda dels menjar, entre els serveis bàsics que encara ofereixen hi ha la donació de roba a les persones que la necessiten.

Amb motiu de la crisi del coronavirus, Càritas Anoia va aturar totes les seves activitats col·lectives. Entre els seus serveis que encara funcionen, a l'àrea confinada, hi ha la llar d'acollida per a dones en situació de violència. També mantenen l'acompanyament, extremant les mesures de seguretat, de l'habitatge destinat a homes en risc d'exclusió d'Igualada.