Castell diu que s'inclourà la solució per als empleats confinats a la Conca en el proper Consell de Ministres

Els alcaldes de la Conca confien que el govern espanyol "rectificarà" i inclourà la baixa temporal per als 10.000 treballadors confinats a la zona en el proper Consell de Ministres. "La carta que vam enviar ha tingut ràpida resposta, asseguren que és molt probable que es rectifiqui el BOE i que inclogui les demandes dels alcaldes", ha avançat el portaveu i alcalde d'Igualada, Marc Castells. Alhora, demana a l'Institut Català de la Salut (ICS) que, una vegada s'hagin resolt els condicionants legals i administratius, el procés es pugui posar en funcionament i posa a disposició de la Generalitat els serveis dels ajuntaments confinats per "tramitar les baixes al més aviat possible". "No podem donar excuses de ningú més", ha advertit.