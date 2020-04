La llista de morts d'Igualada s'incrementa en 23 decessos en un sol dia i s'apropa al centenar

La xifra de persones mortes a l'Hospital d'Igualada en la pandèmia de coronavirus s'apropa al centenar. Les darreres xifres que va oferir dimecres al vespre el Departament de Salut indicaven que 98 persones havien mort des del passat 7 de març. Aquest llista s'ha incrementat de manera molt notable en les darreres 24 hores, passant de 75 morts el dimarts a la nit a 98 ahir. Aquesta és la variació més alta de morts en 24 hores, 23, des de l'inici del brot.



L'Hospital d'Igualada té una alta incidència de mortalitat entre les persones infectades pel Covid-19, superior al 16%, quan la mitjana de Catalunya no arriba al 10%. El fet que moltes de les persones infectades siguin d'edat avançada i amb patologies prèvies, eleva el percentatge de defuncions sobre el total de malalts tractats per aquesta malaltia.



A Catalunya hi ha un total de 21.804 persones positives per Covid-19, i d'aquestes n'han mort 2.093, el que suposa un 9,59% de mortalitat entre els malalts per aquest virus. En el cas d'Igualada, hi ha 608 positius i un total de 98 morts, el que suposa un 16,11%. Aquesta diferència suposa que a Igualada hi ha un 67,98 % més de mortalitat que a la mitjana dels altres centres hospitalaris del país.



Sempre segons les dades del mateix departament, a Catalunya hi ha hagut 6.917 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb Covid-19, un 31,7%, i a Igualada, el percentatge d'altes és molt semblant, però lleugerament millor, 211 altes, el que suposa un 34,70%.



La històra de la pandèmia també escriurà moments positius, com el que es va viure dimecres al mateix Hospital d'Igualada, quan una persona de l'equip sanitari que va ser infectada i va haver de ser tractada a l'UCI va sortir d'aquesta unitat per passar a planta, després de dies de lluita per recuperar els seus pulmons. En el moment del trasllat a l'habitació, aquesta treballadora de l'hospital va rebre un aplaudiment emotiu per part dels seus companys, moment que va quedar enregistrat i es va difondre a través de Twitter.





Les bones notícies també arriben

Entre aplaudiments dels companys, ahir va sortir de la #UCI per #coronavirus #SARSCoV2 una de les nostres professionals