Vergés descarta usar l'hospital de campanya d'Igualada promogut per l'Ajuntament

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha assegurat que "en principi" no preveuen utilitzar l'hospital de campanya d'Igualada almenys "com algú l'havia plantejat". "Aquestes coses s'han de plantejar conjuntament, com s'ha fet a Barcelona o a Sabadell, primer Salut diu què es necessita, de quina manera i els ajuntaments ajuden i es posa en marxa", ha dit en declaracions a Catalunya Ràdio. Al seu entendre, aquesta és la "millor manera de funcionar" i adverteix que es poden "obrir espais" però, si no hi ha professionals, "malament". Amb tot, l'alcalde d'Igualada ha defensat que la instal·lació es va impulsar a demanda del mateix hospital i està a punt "amb l'esperança que no s'hagi de fer servir": "no podíem defugir la responsabilitat".

Vergés ha assegurat que prioritat per la conselleria era "destensionar" l'Hospital d'Igualada, que tenia molts professionals de baixa, amb el suport de Bellvitge i l'Hospital General de Catalunya.

Des de la compareixença diària dels alcaldes de la Conca d'Òdena, Castells li ha respost que si, en cas d'emergència, els haguessin demanat ajuda, la resposta dels municipis "hauria estat limitada". "Ja els agradaria suposo a moltes administracions que, en lloc de trobar-se problemes, hi trobin solucions, en aquest cas, dues", ha afirmat Castells.

En aquest sentit, recorda que en aquell moment, el volum d'entrada de pacients a l'hospital era d'entre 25 i 30 cada dia. "Espero que la trucada no arribi, però per això ho hem fet", ha esgrimit l'alcalde igualadí. Alhora, ha assegurat que serà Salut qui "determini el com".

A més, a partir del dia 10 d'abril, la residència de l'edifici de la Mútua Igualadina estarà a punt de ser utilitzada. "Posarem a mans de Salut els equipaments, donem per feta la feina i que el Departament digui quins dispositius s'han d'usar", ha afegit.



Canvi en el recompte d'afectats per coronavirus: "És encertat rectificar"

Castells també s'ha referit a la xifra rècord de morts que va fer públic aquest dimecres a la nit la conselleria en el brot d'Igualada i ho circumscriu al fet que Salut i Benestar ja hi inclouen les dades de les residències. "És encertat rectificar", ha assegurat. Així, entén que s'ofereix una informació "fible" i es tractar els ciutadans "de manera madura".