15 morts i 13 avis aïllats per coronavirus a la residència de Capellades

El nombre de víctimes mortals per coronavirus a la residència de Capellades s'eleva a 15 des del darrer recompte. A banda, es mantenen aïllats 13 interns, malgrat 3 ja han donat negatiu. Des de l'inici del brot, a la residència han perdut la vida 24 persones usuàries, 9 de les quals ha estat per causes naturals. Des del centre, gestionat per la Fundació Guasch, expliquen en un comunicat que s'estan mantenint les mesures de seguretat i asseguren que es compta amb material de prevenció per atendre correctament les persones usuàries. La residència de Capellades es troba fora de la zona de confinament, però a molt poca distància. Des del centre, a més, recorden que abans de la crisi, el centre de referència era l'Hospital d'Igualada.