Castells: «Preferim tenir 100 llits a punt que 100 malalts que no sabem on posar»

L'alcalde d'Igualada i portaveu dels municipis confinats de la Conca d'Òdena, Marc Castells, ha reiterat la importància de tenir a punt l'hospital de campanya al pavelló esportiu de les Comes. "Preferim tenir 100 llits a punt que 100 malalts que no sabem on posar", ha precisat en la roda de premsa diària, amb l'objectiu, assegura, "d'anticipar-se als problemes" i treballar "amb prevenció a 15 dies". Castells ha posat en valor les paraules del president de Metges sense Fronteres a Espanya, David Noguera, que a Catalunya Ràdio va dir que no creia que s'hagués "perdut el temps" muntant l'espai perquè calia tenir a punt "les eines per al pitjor dels escenaris", malgrat que el Govern per ara no tingui previst fer-lo servir.

L'Hospital d'Igualada ha reconvertit les sales d'espera de les consultes externes en zones d'hospitalització. Segons han explicat fonts del centre a l'ACN, malgrat que ja s'han col·locat els llits de moment encara no s'han començat a fer servir. Castells no s'ha volgut referir a la iniciativa del centre assegurant que Salut "gestiona aquest episodi com veuen més correctament".