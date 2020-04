El Govern català recolza la Conca d'Òdena en la reclamació per als treballadors afectats

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha reclamat al Govern de l'Estat que doni resposta als treballadors de la conca d'Òdena que del 13 de març fins al 29 de març no van poder treballar, però tampoc van poder-se acollir a cap baixa laboral. La portaveu Budó ha recordat que "estem parlant dels treballadors que viuen fora de la conca d'Òdena i treballen dins, com dels que viuen dins de la Conca d'Òdena i treballen fora. Aquests treballadors no han pogut anar a treballar pel confinament obligatori" i ha lamentat que "no s'han pogut acollir a una baixa mèdica, ni justificació".

Meritxell Budó ha reclamat que "aquesta situació s'ha de resoldre de la manera més ràpida possible, ja que són milers els treballadors afectats" i que "s'estableixin uns circuits àgils per a les tramitacions que s'hagin de fer", tal com s'ha resolt amb els treballadors considerats essencial.

Per millorar la situació dels treballadors, els ajuntaments de la conca d'Òdena s'han posat a disposició de la Generalitat. "Hem estat en contacte amb els alcaldes que han posat a disposició els treballadors municipals per ajudar a fer aquestes tramitacions necessàries", ha explicat la consellera de la Presidència. Budó va aprofitar la compareixença de cada migdia, amb el conseller d'Interior, Miuel Buch, i la consellera de Sanitat , Alba Vergés, per fer aquesta queixa al govern de Pedro Sánchez, que dimarts va aprovar un decret que no va resoldre el conflicte plantejat per uns 10.000 treballadors.

Des del Govern, s'ha posat avui en marxa l'aplicació basada en la intel·ligència artificial ConfinAPP. La consellera Budó ha explicat que "l'app té com a objectiu donar resposta a les principals inquietuds o dubtes que la crisi sanitària està generant entre la ciutadania. Des d'aspectes relacionats amb les mesures d'higiene i salut; els desplaçaments permesos i prohibits durant l'Estat d'Alarma; certificats i tràmits administratius; cobertures d'assegurances; aspectes tributaris; ajuts i mesures de suport a treballadors, empreses i autònoms o dubtes sobre el curs escolar".

Aquesta aplicació, que s'ha posat en marxa a través del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, no demana cap dada personal, només el perfil de l'usuari per saber si és autònom, ciutadà o empresari. A partir d'avui està disponible al web confinapp.cat i en els propers dies als Màrkets d'IOS i Android.

Seguint en la línia de donar resposta a la necessitats socials dels catalans i de les catalanes, Budó ha fet una crida a les empreses tecnològiques i start-ups a què ajudin "en aquesta situació d'emergència desenvolupant solucions a les necessitats socials".

Mercats setmanals i horts urbans

En referència a la continuïtat dels mercats no sedentaris i setmanals mentre duri l'emergència sanitària de la COVID-19, el Govern ha fixat noves condicions que els ajuntaments hauran de garantir com: evitar aglomeracions, seguir les mesures higièniques i el distanciament social.

Meritxell Budó ha explicat que "segons les condicions aprovades pel consell tècnic del Procicat, els mercats no sedentaris només podran vendre productes d'alimentació, begudes, alimentació animal i productes higiènics".

Pel que fa als horts urbans i no urbans i que no tinguin activitat econòmica associada, s'ha descartat el desplaçaments dels seus usuaris perquè la majoria són gent gran, grup de més risc, i es podria afavorir al contacte social. En canvi, no hi ha cap restricció als horts que estiguin al mateix domicili.

Transport públic

La portaveu del Govern ha informat que "l'oferta de Rodalies-RENFE s'ha establert en el 50%, un ajust que es preveia per a dilluns vinent, però que s'ha avançat vist el comportament de la demanda".

Aquesta setmana hi ha hagut una reducció del 92.88% dels usuaris, "aquestes dades consoliden el respecte majoritari de la societat catalana als criteris de confinament general". Per això, Meritxell Budó ha reconegut l'esforç dels catalans i de les catalanes per complir el confinament total.

Per la seva banda, el conseller Miquel Buch ha iniciat la seva intervenció destacant que "ens enfrontem a un nou cap de setmana, que seria el cap de setmana previ a la setmana santa i que coincidiria amb l'operació sortida. La imatge que busquem és la contrària, que no hi hagi cap caravana. Que tothom es quedi a casa".

Per tal de garantir el compliment de les mesures decretades per aturar la propagació de la COVID-19, Buch ha explicat que "els Mossos d'Esquadra, dins del dispositiu Orís, faran uns 200 controls durant el cap de setmana a totes les carreteres de Catalunya. Un miler d'agents estarà treballant, conjuntament amb les policies locals, vetllant perquè tothom compleixi amb aquest confinament i ningú marxi a segones residències". Per evitar desplaçaments no autoritzats, se situaran punts de control, dinàmics i estàtics, en vies interurbanes i d'entrada a municipis de segones residències, així com a les principals carreteres i autopistes del país.

El conseller també ha recordat que "continuen estant prohibides les activitats a l'aire lliure, anar a la platja, passejar, fer esport, anar en bicicleta o córrer. Per tant, aquest cap de setmana també ens l'hem de passar a casa".

Buch ha volgut enviar el missatge que "ho estem fent bé. Sabem que és difícil, que genera punts de tensió però estem invertint en la salut de tots i totes quedant-nos a casa. Continuem fent aquest esforç, que està valent la pena".

El conseller d'Interior ha fet el balanç de l'activitat policial de les darreres 24 hores, al llarg de les quals s'han realitzat 5 actuacions policials a requeriment sanitari o judicial; s'han identificat 8.832 persones i 8.752 vehicles; una acta de denúncia contra establiments i cap tancament; 27 detencions i 2.136 actes de denúncia contra persones "que ens posaven en risc a tots".

Pel que fa al trànsit, avui divendres fins a les 12.00 h, el trànsit a l'àrea metropolitana de Barcelona s'ha reduït un 76,5% de sortida i un 76,8% d'entrada respecte d'un divendres normal. Comparat amb divendres 27 de març, amb confinament, la disminució ha estat d'un 35,7% de sortida i un 32,5% d'entrada.

En aquest sentit, el conseller ha destacat que des d'aquest dilluns "en el que entendríem com una setmana laboral normal, la reducció de la mobilitat ha estat entorn d'un 30-35%. Una vegada més es demostra que l'exigència del govern de la Generalitat de Catalunya de fer un confinament total, en fase dos, hagués pogut començar a tenir aquestes reduccions de mobilitat dilluns 16 de març. Anem quinze dies tard."

Amb relació al certificat autoresponsable de desplaçament que el departament d'Interior va posar en marxa fa onze dies, Buch ha explicat que s'han produït 668.379 descàrregues, corresponents a 473.179 ciutadans, segons les dades del departament de Polítiques Digitals i Administració Pública. El conseller ha agraït la col·laboració ciutadana "per facilitar la relació entre ciutadans i cossos policials que vetllen per la nostra seguretat".

A preguntes de la premsa, Buch ha recalcat que "no hi ha cap ordre ni obligació de sortir amb la mascareta. Ara per ara és una recomanació que demanem que la ciutadania segueixi en la mesura del possible per evitar l'intercanvi de micropartícules".

Pel que fa a la presència de barreres als accessos d'algunes localitats com a mesura per evitar l'accés a segones residències, el titular d'Interior ha valorat com a correctes aquestes alternatives sempre que garanteixin l'entrada i la sortida de serveis d'emergència. "A Catalunya hi ha 749 municipis dels quals només 216 tenen policies locals, i es busquen alternatives per fer complir aquest confinament vetllant per la seguretat de tothom".

I, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha avançat avui que la xarxa d'atenció de salut per abordar la COVID-19 s'ha reforçat en els darrers dies i setmanes amb més de 1.200 professionals: en concret, amb 289 metges i metgesses; 365 infermeres; 36 metges i infermeres jubilades; 278 professionals especialistes d'altres professions sanitàries (com psicologia o biologia, per exemple); i un 270 estudiants universitaris destinats a l'atenció al 061 Salut Respon. Aquesta xifra total de més de 1.200 professionals es completa amb un altre centenar de persones –majoritàriament jubilades- amatents a l'estat de salut indicat a l'APP STOP COVID-19 CAT, i un altre gruix important de professionals sense formació de grau però l'activitat dels quals també és indispensable, com zeladors i auxiliars d'infermeria.

Per a Vergés, l'exemple clar del reforçament del cos de professionals per a abordar aquesta epidèmia és el destinat a la Conca d'Òdena, que va afectar especialment l'Hospital d'Igualada, amb professionals positius de coronavirus i d'altres en aïllament. Allà, des de l'11 de març, s'han fet 42 contractacions de nous professionals sanitaris a la Conca d'Òdena i recentment s'han incorporat també 20 infermers procedents dels Bombers. A més, la consellera s'ha felicitat per la reincorporació de 171 professionals des de l'inici del brot. "Això vol dir que tenim capacitat per retornar l'Hospital d'Igualada a la seva capacitat assistencial, de 225 llits, més els 75 llits convencionals afegits i els 8 llits d'UCI fets dins del propi centre", ha dit. Així, amb la capacitat de l'hospital igualadí recuperada, es podran reduir les derivacions a l'Hospital General de Catalunya, que en el seu dia es va posar a disposició per atendre persones procedents de la Conca d'Òdena i de tota la comarca.

"Això és un exemple de com afegir espais a la xarxa, i sobretot de fer-ho amb capacitat professional. Hem dit sempre que els espais són importants, però sobretot ho és dotar-los de professionals sanitaris per atendre el creixement de casos que estem i continuarem tenint durant dies", ha resumit Vergés. En aquest sentit, ha explicat que el Departament a més de demanar al Ministeri de Sanitat que homologui els títols de forma temporal a metges cubans que són a Catalunya, també ha començat els tràmits amb el Ministeri d'Exteriors per incorporar metges xinesos les pròximes setmanes. "No tenim resposta però confiem que facilitaran els tràmits per poder tenir el màxim nombre de professionals a peu de llit", ha conclòs la consellera.

Quatre professionals sanitaris morts

Durant la seva compareixença, la consellera de Salut també ha informat de la mort de quatre professionals sanitaris des que es va inciar la pandèmia a Catalunya i ha traslladat el condol a les seves famílies i també a totes aquelles que estan patint les conseqüències de la Covid-19. Vergés ha subratllat que per Salut sempre ha estat i és "la màxima prioritat protegir els professionals davant d'aquesta epidèmia" i els ha fet també "un agraïment molt especial" per la seva tasca essencial.