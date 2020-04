L'Ajuntament d'Olesa proveeix de material de protecció el personal de les residències i el CAP

L'Ajuntament d'Olesa ha repartit entre aquest dijous i avui material de protecció individual al personal de les residències d'Olesa, si bé s'han prioritat els dos centres que han patit casos d'interns afectats per coronavirus, com són les residències Santa Oliva i Sant Agustí. També s'ha entregat material al personal del CAP Olesa.

Una de les peces importants que s'han pogut repartir són granotes de protecció del cos entre el personal de les residències, gràcies a una compra feta des del departament de Salut Pública de l'Ajuntament d'Olesa. Si bé resulten insuficients per a tots els dies que encara resten de confinament, "ara mateix representen una bombolla d'oxigen per als centres residencials", segons destaca la regidora de Salut Pública d'Olesa, Ada Agut.

A més, s'han repartit 80 bates de plàstic gràcies a una aportació ciutadana, així com 150 viseres amb pantalla protectora donades per l'empresa Sealed Air Packaging, que fa uns dies ja va cedir a l'Ajuntament una màquina empaquetadora i tot el material necessari per fer l'empaquetat e mascaretes.

Ada Agut explica que "es tracta d'unes viseres fetes amb espuma de polietilè Synergyprime P2, un material tou que fa que aquestes viseres siguin més còmodes que les fetes amb material rígid, sobretot tenint en compte que el personal sanitari les ha de dur moltes hores".

Amb tot aquest material, destaca Agut, "l'Ajuntament ha aconseguit proveir d'Equips de Protecció Individual complerts el personal de les residències, que tenen molta mancança de material i estan fent una feina molt important". De fet, remarca la regidora de Salut Pública, una de les prioritats de l'Ajuntament és garantir la seguretat dels professionals que es troben en la primera línia contra el coronavirus, i per aquesta raó, treballa diàriament per aconseguir equips de protecció individual, ja sigui mitjançant compres, donacions o voluntariat, per poder subministrar-los allà on sigui més necessari.

L'Ajuntament continua amb la producció de mascaretes amb persones voluntàries

Precisament, l'Ajuntament d'Olesa continua amb la producció de mascaretes de cotó amb filtres hidròfugs gràcies a la col·laboració desinteressada de persones voluntàries i d'empreses que han cedit material al consistori. En total són 103 les persones que s'han apuntat a cosir mascaretes arran la crida feta per l'Ajuntament, a través de la plataforma Decidim Olesa, i fins ara ja se n'han produït 1.900. Ha estat tan massiva la resposta ciutadana que s'ha iniciat una nova ronda de confecció de mascaretes, per produir-ne 1.350 més.

Un cop fetes, les mascaretes s'esterilitzen i empaqueten gràcies a la donació de maquinària feta per les empreses abrerenques JP Selecta i Sealed Air Packaging,i l'empresa de Rubí Robin Hat, que proporciona el cotó, el filtre TNT i les gomes necessàries per fer les mascaretes. Des del CAP Olesa també estan col·laborant en l'esterilització de les mascaretes.

L'Ajuntament destinarà aquestes mascaretes, en ordre de prioritat, cap als serveis essencials i col·lectius que estiguin més exposats o seguin grups de risc, així com a altres persones que treballen de manera professional o voluntària per combatre aquests dies les necessitats més urgents i prioritàries a Olesa.

Paral·lelament,vloluntaris d'Olesa han fet viseres protectores amb impressora 3D. Ja se n'han recollit més de 200 viseres.