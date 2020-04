L'Hospital d'Igualada converteix les sales d'espera en zones d'hospitalització

L'Hospital d'Igualada ha reconvertit les sales d'espera de les consultes externes en zones d'hospitalització. Segons han explicat fonts del centre a l'ACN, malgrat que ja s'han col·locat els llits de moment encara no s'han començat a fer servir.

La reconversió s'ha dut a terme després que en les darreres hores hagin rebut la donació d'un total de 80 matalassos de les empreses Pikolin i Maxcolchon. A banda de la creació d'una nova unitat per a l'hospitalització a les consultes externes, també se n'han fet servir per complementar la capacitat d'altres àrees del centre com la d'oncologia o la medicalitzada.