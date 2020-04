Les pèrdues fins ara a les empreses de l'Anoia són de 12,9 milions d'euros

110 empreses de l'Anoia han quantificat les pèrdues provocades pel confinament arran de la crisi del coronavirus en 12,9 milions d'euros, segons ha informat la Unió Empresarial de l'Anoia (UEA). Una enquesta de la patronal amb una mostra de 155 empreses indica que més de la meitat estan tancades, majoritàriament per l'obligació legal imposada per l'estat d'alarma, perquè no poden fer teletreball, per la manca de comandes o pel descens de feina. Les que queden obertes són serveis essencials o treballen per empreses que ho són, o bé poden fer teletreball. Pel que fa a les pèrdues, l'enquesta ha posat de manifest que cadascuna de les 110 empreses que les ha quantificat, ho ha fet en un ventall que va dels 2.000 als 200.000 euros.

A banda, la meitat de les empreses enquestades han presentat Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) i un 12% preveuen presentar-ne en els pròxims dies. La majoria d'aquests expedients (un 85'2%) estan en tramitació i només un 13'6% estan concedits.

Davant d'aquestes xifres, la UEA reitera que les ajudes aprovades per l'administració són "insuficients" i exigeix que s'implementin mesures complementàries per afrontar amb garanties "mínimes" la situació excepcional de l'empresariat anoienc. El 85'7% de les empreses que han contestat l'enquesta consideren, igualment, que les mesures adoptades pel govern estatal i el Govern de la Generalitat "són insuficients i arriben tard".

Finalment, i pel que fa a les peticions del teixit empresarial per fer front a la situació econòmica, la majoria, segons l'UEA, coincideixen en la necessitat d'aconseguir facilitats econòmiques i administratives (exempció d'impostos, obligacions tributàries, d'entitats de crèdit...), i en què cal resoldre de forma immediata la situació dels treballadors afectats pel confinament de la Conca d'Òdena i la desprotecció dels autònoms (quotes, impostos o situació dels autònoms societaris, entre d'altres).