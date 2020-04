Castells contradiu Salut i diu que divendres hi va haver 11 morts a la Cònca d'Òdena

Ahir, divendres, van morir 11 persones a les Conca d'Òdena per Covid-19. És una dada facilitada, aquest dissabte, per l'Ajuntament d'Igualada i contradiu, d'aquesta manera, les xifres que va difondre ahir el departament de Salut, que en el seu recompte de divendres no constava per defunció en els municipis confinats de l'Anoia.

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha donat la xifra, tot i que normalment no les comenta i deixa aquest tipus de balanç als responsables de la Generalitat, perquè considera que "amb aquesta inexactitud" s'envia "un missatge equivocat" a la ciutadania i, per tant, "la situació continua sent molt greu", segons ha explicat aquest dissabte en la compareixença diària des de l'Ajuntament.

De les onze defuncions d'ahir, quatre es van produir a l'hospital d'Igualada i la resta a domicilis o a dispositius sociosanitaris. Tot i que la difusió d'aquesta data i les valoracions del mateix alcalde són un toc d'alerta al departament de Salut, Castells ha afirmat que no en vol fer una "una crítica", i assegura que ja ha parlat amb la consellera de Salut, Alba Vergés sobre la qüestió.