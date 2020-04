CCOO denuncia que a la residència de Vilanova del Camí hi ha hagut 20 morts

La residència Amma de Vilanova del Camí, del grup Amavir, ha tingut 20 morts els darrers 15 dies, segons ha denunciat el sindicat CCOO. És una més de les residències on hi ha hagut un brot important de Covid-19, sempre segons aquestes fonts. L'alcaldessa de Vilanova del Camí, Noemí Trucharte, ha indicat que entre les morts només es coneix un cas positiu infectada per Covid 19. El sindicat denuncia que la xifra de difunts és inusualment alta. Aquest equipament del grup Amavir, amb residències a tot l'Estat, té capacitat per a unes 180 persones.

La instal·lació de Vilanova del Camí se sumaria als casos de Capellades, per exemple, on ahir mateix la Fundació Consorts Guasch, que gestiona el centre assistencial, va explicar que fins ara s'havien mort 15 persones pel virus i 9 més de mort natural. L'Ajuntament d'Olesa també explicava ahir que a la residència Santa Oliva, gestionada per la Fundació del mateix nom, fins ara han mort 15 persones. En una altra residència més petita, la Sant Agustí, han sumat les darreres hores una cinquena víctima.

Alcaldes i responsables de les diferents residències han expressat la seva preocupació per les dificultats per tenir material per poder treballar amb seguretat, tests per poder saber quina és la realitat de la situació i, sovint, han demanat ajut a grups per fer la desinfecció de l'espai. El militars de la UME, els agents rurals, els Bombers a partir de dilluns, fan aquesta tasca.

Treballadores del centre de Vilanova del Camí denuncien la situació d'«indefensió i invisibilitat d'aquest centre residencial, i manifesten que ningú s'ha interessat per la seva situació marcada per l'exposició continuada a la Covid-19 de manera molt directa i de la necessitat urgent d'una desinfecció al centre que no arriba».

Alícia Hernández, secretària de Sanitat del Baix Llobregat, l'Alt Penedès i l'Anoia de CCOO, afirma que s'està reutilitzant material de protecció que és d'un sòl ús, que s'amaga la informació sobre la situació que hi ha als centres i que no es fan tests als interns, la quals cosa, segons aquesta portaveu sindical, dificulta les mesures a prendre sobre els aïllaments. CCOO denuncia una estratègia tardana en la intervenció a les residències i una situació d'abandonament de les persones residents i de les professionals per part del departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. El sindicat també ha denunciat que ni a Vilanova del Camí ni a Capellades no s'ha fet desinfecció a la zona.

El departament de Treball va informar ahir que a Catalunya hi havia hagut 551 persones grans que han mort a les residències geriàtriques per coronavirus, 1.211 més n'han resultat infectades i 239 estan hospitalitzades.

Els alcaldes de la Conca d'Òdena, l'àrea de confinament especial, van reclamar ahir que hi hagués test per a totes les persones internes a les residències. Una petició que s'ha fet de manera reiterada sense èxit.

L'alcalde d'Olesa, per la seva part, també ha reclamat a la Generalitat «total transparència i claredat» en les dades sobre el nombre d'afectats, hospitalitzats i defuncions per coronavirus al municipi. En una carta adreçada a la consellera de Salut, Alba Vergés, l'alcalde d'Olesa, Miquel Riera, lamenta les moltes dificultats que ha tingut fins ara l'Ajuntament per accedir a dades fiables sobre el nombre d'afectats al municipi, i reclama al departament de Salut que en aquest aspecte sigui precís i transparent.

L'Ajuntament d'Olesa també ha tornat a reclamar a la Generalitat que resolgui la manca de personal i material necessari a les residències, per tal que les plantilles puguin desenvolupar amb garanties la seva feina.

Riera destaca que, tot i la manca evident de recursos materials de protecció i de personal que pateixen, les direccions de les residències geriàtriques, sobretot les afectades pel virus, Santa Oliva i Sant Agustí, «han aconseguit controlar la situació aplicant nous models organitzatius que suposen un esforç extra de la plantilla».

La gestió de les plantilles, amb afectats per baixes, per baixes per infecció i per baixes per aïllament, ha fet molt complicada la gestió d'aquests centres.