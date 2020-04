L'alcaldessa de Vilanova qualifica de "molt greu" la situació a la residència Amma

L'alcaldessa de Vilanova del Camí, Noemí Trucharte, afirma que l'ajuntament actuarà d'ofici davant Fiscalia de Catalunya si considera que el centre no actua correctament i no fa una desinfecció urgent de les instal·lacions. Els metges del CAP Nord d'Igualada, que actualment gestiona l'emergència sanitària a la Conca d'Òdena, sempre segons l'alcaldessa, l'an informat en les darreres hores que "hi ha hagut un brot greu" a la residència En els darrers 8 dies, segons les dades de què disposa l'Ajuntament, s'han produït 20 defuncions, de les quals només una tenia el test fet i va resultar-ne positiu. El sindicat CCOO va fer públiques divendres les dades de decessos i va denunciar que no es feia el test a la majoria de difunts, i que hi havia manca de mesures de protecció dels professionals que hi treballaven.

Trucarte, que ha fet pública la situació després que Regió7 donés a conèixer el conflicte que denunciava CCOO, ha afegit que "hi ha quatre interns més amb positiu aïllats en una zona especial però es desconeix si entre la resta dels interns, prop d'un centenar, o entre les 80 persones formen part de la plantilla, existeixen més positius. L'alcaldessa explica que va rebre una primera trucada de preocupació per la situació, d'una treballadora, el passat dia 1 d'abril. I després en va rebre altres que li donaven "una informació ben diferent a la que es feia arribar des de la direcció del centre".

La mateixa alcaldessa ha explicat que avui el Consell Comarcal de l'Anoia ha posat a disposició de l'Ajuntament de Vilanova 150 tests ràpids perquè es puguin fer les proves als residents i al personal sanitari de la residència Amavir. L'alcaldessa Noemí Trucharte està fent els tràmits pertinents i de manera coordinada amb els professionals del CAP Nord, perquè es puguin començar aquestes proves avui mateix.

"Hem gestionat amb el centre el lliurament de material EPI (equips de protecció), que hem fet arribar un cop a la setmana i hem estat pendents de les diferents demandes que ens puguessin fer, com per exemple, la desinfecció de l'accés al centre", ha explicat.

"Malgrat que el material EPI l'ha de facilitar la mateixa residència i en el seu defecte Afers Socials de la Generalitat de Catalunya, ha estat l'ajuntament qui s'ha preocupat i gestionat el lliurament d'aquests EPI", destaca Noemí Trucharte. Aproximadament s'han fet arribar a Amavir: 150 capelines impermeables de colors, 600 guants de làtex o vinil de diferents talles, 300 mascaretes bàsiques, 1000 mascaretes quirúrgiques, 40 mascaretes FFP2, líquids desinfectants i 20 granotes.

L'alcaldessa ha explicat que amb data de 2 d'abril, s'envia una carta a la direcció del centre, a la gerència i al departament de Salut, "exigint transparència en la informació i la comunicació de la situació real del centre gerontològic" explica Trucharte.

Segons el relat dels fets de Trucharte, l'Ajuntament de Vilanova del Camí es va posar en contacte amb les responsables del CAP Nord, per explicar la situació del centre residencial, amb moltes baixes de personal sanitari i de neteja. Des del CAP es va confirmar un focus d'infecció virològica important a la residència Amavir i es va recomanar la desinfecció del centre el més aviat possible, així com el trasllat dels residents sans a un altre centre.

Seguint les indicacions dels professionals del CAP Nord, es va contactar amb el departament d'Afers Socials i Treball de la Generalitat de Catalunya per gestionar una desinfecció urgent de les instal·lacions d'Amavir. Tots els tràmits, explica l'alcaldessa, són comunicats en una segona carta a la direcció i la gerència del centre, que amb posterioritat confirmen que han coordinat la desinfecció del centre per aquest dimarts 7 d'abril.

L'alcaldessa considera que, "en una situació tan greu com la que s'està vivint a la residència Amavir, no podem esperar fins dimarts a la desinfecció del centre, és prioritari. Així que hem comunicat al centre que l'Ajuntament actuarà d'ofici davant de fiscalia, si considera que la residencia no actua correctament i que es posa en risc la salut de les persones que hi viuen o que hi treballen".

La plantilla actual a la residència és de 98 persones però en aquests moments, hi ha 21 professionals de baixa. El centre ha contractat 7 persones que els ha permès augmentar la plantilla fins als 80 professionals, "una xifra suficient per atendre amb normalitat als interns", segons han comunicat des d'Amavir a l'alcaldessa.

La residència no disposa en aquests moments de metge, és una de les professionals que està de baixa, i aquesta tasca s'està assumit des del Cap Nord que cada dia fan el seguiment mèdic dels residents. Noemí Trucharte ha agraït el treball excepcional que estan fent des de l'assistència primària i de l'ajuda que estan prestant al municipi de Vilanova del Camí' i també als treballadors del centre Amma.