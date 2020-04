Els Mossos desmunten els controls perimetrals a la Conca d'Òdena

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat aquest dilluns uns minuts abans de les vuit del matí l'ordre d'aixecament del confinament perimetral de la Conca d'Òdena a petició del Govern. Els Mossos d'Esquadra han començat a desmuntar just després els controls d'accés a la zona, que ha estat aïllada des del dijous 12 de març a les nou del vespre. S'acaba, així, amb una situació excepcional en el conjunt de Catalunya per a 70.0000 persones i que buscava contenir el brot de coronavirus a Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Òdena. La consellera de Salut, Alba Vergés, va precisar en una roda de premsa que des de la funerària s'havien comunicat 147 morts per covid-19 des de l'inici del brot a la zona.

La resolució argumenta que la Generalitat ha demanat reconsiderar el confinament perimetral a la vista de l'evolució de les xifres epidemiològiques en els municipis afectats presentades pel Departament de Salut, però també de les noves restriccions del govern espanyol que prohibeixen les feines no essencials.

Ball de xifres les últimes hores



Les últimes dades oficials fetes públiques pel Departament de Salut van informar que divendres no s'havia registrat cap nova mort per coronavirus i que les víctimes es mantenien en 107, tot i que sí s'havien detectat 16 nous positius de coronavirus, la qual cosa elevava el total fins a 644. Amb tot, l'alcalde d'Igualada i portaveu dels ajuntaments confinats va informar l'endemà que hi havia hagut 11 defuncions, 4 de les quals van ser a l'Hospital d'Igualada.

En la roda de premsa del Govern, la consellera de Salut, Alba Vergés, va justificar que només donaven dades "contrastades i oficials". Amb tot, arran de la polèmica, Vergés va informar llavors que la funerària Anoia els havia notificat en els darrers dos dies 147 morts per covid-19 des de l'inici del brot, 12 d'elles en les darreres 24 hores. El mateix dissabte, la Generalitat va demanar a l'Estat que aixequés el perímetre policial de la Conca d'Òdena i que els municipis afectats tinguessin ja el mateix grau de confinament que la resta de Catalunya.

El ball de xifres entre la Generalitat i els municipis confinats ja s'havia produït uns dies abans, quan els ajuntaments van denunciar que el nombre de morts a la Conca d'Òdena havia crescut un 200% respecte el mateix període dels darrers cinc anys. En concret, aquest data 31 de març, ja havien mort 140 persones als quatre municipis confinats de la Conca d'Òdena, quan la mitjana és de 46. L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, va explicar que d'aquests 140 només en 40 casos s'ha confirmat la mort per covid-19, ja que no s'està fent el test a tothom.