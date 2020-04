El Consell Comarcal de l'Anoia activa un fons d'emergència per atendre les demandes urgents de persones vulnerables

El Consell Comarcal de l'Anoia ha activat un fons d'emergència social per ajudar a persones vulnerables. El fons es destinarà a ajuts d'urgència social per combatre els efectes de la crisi del coronavirus i atendre les demandes més urgents de la ciutadania. Després de l'activació inicial dels primers 20.000 euros, s'aniran activant altres imports dins el mateix fons, de 69.000 euros. La mesura s'ha aprovat aquest dilluns. En paral·lel, explica el Consell Comarcal en un comunicat, s'han aprovat ajudes urgents per algunes entitats socials de la comarca.

En el comunicat, el president del Consell Comarcal, Xavier Boquete, explica que estan mirant de "donar suport a les famílies que es poden veure més afectades". Posa com a exemple que s'han adaptat serveis claus "com els ajuts menjador, s'han reduït els cobraments amb proporcionalitat i ara es lliuraran directament ajuts econòmics per a fer front a aquesta situació".