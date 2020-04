Les denúncies per trencar el confinament a Igualada es dupliquen des de l'aixecament del control perimetral

La policia local d'Igualada ha advertit d'un increment dels moviments dins la ciutat "sense cap motivació clara". Concretament, la mitjana de denúncies entre l'inici del confinament a la Conca d'Òdena i el dia 30 de març se situaven en les quatre diàries –set el divendres-, una xifra que entre el dissabte –dia en què el Govern va anunciar la demanda d'aixecament del confinament perimetral- i el dilluns –data de l'aixecament efectiu dels controls policials- es va disparar fins a les onze cada dia, assolint un total de 34. Per aquest motiu, la policia local ha intensificat els controls diaris. Els ajuntaments de la Conca demanen quedar-se a casa amb l'objectiu de continuar treballant per combatre l'expansió dels contagis per coronavirus.