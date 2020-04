Treballadors de la Conca d'Òdena continuen sense solució i lamenten que s'han sentit abandonats

El confinament de la Conca d'Òdena va fer que, d'un dia per l'altre, milers de treballadors de dins i fora de la zona no poguessin assistir al seu lloc de feina. La mesura també va afectar empreses, que no van poder continuar amb la seva activitat per falta de personal. Després de moltes queixes, finalment, el 3 d'abril, l'Estat va publicar un decret que, des del territori, es qualifica d'"insuficient", ja que només contempla una solució pels treballadors essencials de la zona confinada. Per tant, queden exclosos els no essencials i aquells que viuen fora de la Conca, però treballen dins. La majoria de treballadors afectats se senten "abandonats" i molts han arribat a acords amb l'empresa. Altres, com els autònoms, no han facturat res.