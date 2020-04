La infermeria de Brians 2 passa a ser un hospital per als presos amb símptomes de Covid-19 de tot Catalunya

Els departament de Salut i Justícia han posat en marxa un segon hospital penitenciari per a presos positius de coronavirus. Estarà ubicat a la infermeria de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires, i suma 22 nous llits per a interns amb símptomes lleus. L'hospital ocupa la segona plana de la infermeria del centre, que estava equipada però en desús. D'aquest manera, es doblen els llits disponibles per persones privades de llibertat que estiguin contagiades de covid-19. Amb aquesta mesura, el Govern també vol, amb la nova unitat, pal·liar la imminent falta de llista a l'hospital penitenciari de Terrassa, que és on habitualment van els interns amb problemes mèdics.

En aquests moments, 24 interns han donat positiu per coronavirus, 19 dels quals estan ingressats a Terrassa, un a la xarxa pública de Salut i un més al seu domicili. Tres dels 24 casos ja han estat donats d'alta i 27 casos més estan en estudi. A més, estan confinats per prevenció els mòduls 4, 5 i la infermeria de Brians 1, els mòduls 4 i el semiobert de Quatre Camins i la unitat de salut mental de Brians 2. També s'han confirmat 36 positius entre els funcionaris.

La nova unitat de Brians 2 atendrà interns homes de tots els centres penitenciaris de Catalunya que no requereixin suport respiratori. També hi ingressaran els que ja hagin superat la malaltia, però que no hagin completat la quarantena per limitar les possibilitats de contagi a la resta de la població penitenciària.

A la unitat hospitalària penitenciària de Terrassa hi ha un total de 22 llits, dels quals 19 ja estan ocupats. A més, aquest centre ha de garantir una reserva de nou places més per a pacients amb altres patologies. Els primers tres trasllats des de Terrassa a Brians 2 tindrà lloc aquest mateix dijous. Els ingressos d'altres centres penitenciaris o d'unitats hospitalàries externes arribaran en ambulància directament al moll d'infermeria de Brians 2.

Salut dota als professionals sanitaris i penitenciaris destinats a aquest servei amb els mateixos equips de protecció individual que s'utilitzen als hospitals. Sobre la neteja de les cel·les d'aqueta nova unitat se n'encarrega una empresa especialitzada contractada expressament. La roba de llit tindrà un tractament segregat a la bugaderia. Els interns estran confinats a la cel·la i només en podran sortir per ordre del personal sanitari.

La Secretaria de Mesures Penals Reinserció i Atenció a la Víctima ha adaptat els protocols de seguretat amb criteris sanitaris per evitar al màxim el contacte del personal penitenciari amb els pacients. A més, Salut ha previst un pla de formació per al personal penitenciari de Brians 2.

Queixes sindicals

Per la seva banda, el sindicat UGT ha considerat "precipitada" la reconversió i creu que posa en greu perill la salut dels treballadors. El sindicat es queixa que la decisió s'hagi pres de manera "unilateral" i sense informar prèviament els treballadors, "sense dotar-los dels necessaris equips de protecció individualitzada i sense elaborar els protocols d'actuació obligats per posar en funcionament un departament d'aquesta magnitud".

"UGT considerem que la Consellera de Justícia i el secretari de Mesures Penals juguen frívolament amb la salut dels professionals penitenciaris i de les seves famílies, quan prioritzen establir mesures mediàtiques sense tenir en compte les repercussions que aquesta decisió pot tenir quan no ve acompanyada de les mesures de protecció necessàries", diu en un comunicat. Per això, exigeix la paralització i replantejament d'aquest projecte fins que els treballadors no rebin la formació específica adequada, no hi hagi una dotació complerta dels elements de protecció necessaris i no s'elaborin els protocols d'actuació corresponents i es traslladin als professionals que hi treballen.