Obren un nou espai a Brians 2 per a presos amb Covid-19

El Govern posa en marxa un segon hospital penitenciari per a presos positius de coronavirus. Està ubicat a Brians 2 (Sant Esteve Sesrovires) i suma 22 nous llits per a interns amb símptomes lleus. L'hospital ocupa la segona planta de la infermeria del centre, que estava equipada però en desús. D'aquesta manera, Justícia i Salut doblen els llits disponibles per a persones privades de llibertat i encomanades de COVID-19. Per als casos més greus, els presos es traslladen a l'Hospital de Terrassa.

En aquests moments, segons dades el Govern català, 24 interns han donat positiu per coronavirus. D'aquests, 19 estan ingressats a l'Hospital Penitenciari de Terrassa; 1, en la xarxa pública de Salut, i 1 més, al seu domicili. Tres dels 24 casos ja han estat donats d'alta. 27 casos més estan en estudi. Estan confinats per prevenció els mòduls 4, 5 i la infermeria del Centre Penitenciari Brians 1, els mòduls 4 i el semiobert de Quatre Camins i la unitat de salut mental de Brians 2. També s'han confirmat 36 casos positius de coronavirus entre els funcionaris.

La unitat de cura i atenció de pacients amb COVID-19 de Brians 2 atendrà interns homes de tots els centres penitenciaris de Catalunya que no requereixen suport respiratori. També hi ingressaran els que ja hagin superat la malaltia, però que no hagin completat la quarantena per limitar les possibilitats de contagi a la resta de la població penitenciària.

El Govern ha pres la decisió per evitar la imminent falta de places a la Unitat Hospitalària Penitenciària de Terrassa (UHPT), que ja ha ocupat 19 dels 22 llits que té disponibles per a pacients amb coronavirus; i que ha de garantir una reserva de 9 places més per a pacients amb altres patologies. Els primers tres trasllats des de l'UHPT fins a l'hospital de Brians 2 tindran lloc aquest dijous.

La mateixa protecció per al personal penitenciari que per al sanitari

Salut dota els professionals sanitaris i penitenciaris destinats a aquest servei amb els mateixos equips de protecció individual complerts que utilitzen els hospitals; que inclouen bates i guants d'un sol ús, mascaretes FPP2, mascaretes quirúrgiques i ulleres. Els ingressos d'altres centres penitenciaris o d'unitats hospitalàries externes arribaran en ambulància directament al moll d'infermeria de Brians 2.

Servei especial per extremar la higiene

De la neteja de les cel·les d'aquesta nova unitat provisional, se n'encarrega una empresa especialitzada, contractada expressament per garantir la màxima higiene de les instal·lacions. La roba de llit tindrà un tractament segregat a la bugaderia. Els interns estaran confinats a la cel·la i només en podran sortir per ordre del personal sanitari.

La Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima ha adaptat els protocols de seguretat amb criteris sanitaris per evitar al màxim el contacte del personal penitenciari amb els pacients. Salut també ha previst un pla de formació per al personal penitenciari de Brians 2.

El Pavelló Hospitalari de Terrassa, centre de referència per a interns malalts

El Pavelló Hospitalari Penitenciari de Terrassa (PHPT) és la unitat hospitalària dins el complex de l'Hospital de Terrassa on són traslladats els interns dels centres penitenciaris de Catalunya que requereixen un ingrés hospitalari per sotmetre's a una operació o perquè necessiten un tractament per la seva patologia. Disposa d'una trentena de llits d'hospitalització i és atesa per professionals sanitaris.