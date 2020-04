Olesa repartirà 2.000 mascaretes al majors de 75 anys

L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat repartirà a partir del proper dimarts unes 2.000 mascaretes entre les persones majors de 75 anys del municipi. El repartiment es farà a través de voluntaris i personal de la Brigada Municipal, que portaran a domicili, fent un porta a porta, aquestes mascaretes entre totes les persones majors de 75 anys empadronades a Olesa. L'Ajuntament ja ha fet diverses accions per poder proveir d'equips de protecció individual (mascaretes, viseres amb pantalla protectora, guants i granotes) el personal dels serveis essencials municipals, així com el personal sanitari i assistencial, i el voluntariat. També s'ha proveït de mascaretes i viseres protectores farmàcies i comerços, inclosos els supermercats, on s'ha portat mostres de les viseres amb pantalla protectora i s'ha ofert la possibilitat de portar-los més unitats.

El regidor de Serveis Socials de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, Jordi Martínez, ha explicat que la màxima preocupació amb l'esclat de la crisi sanitària del coronavirus ha estat conèixer la situació del col·lectiu de la gent gran, el més afectat i vulnerable a la malaltia de COVID-19. Martínez ha destacat que un percentatge important ha comptat amb seguiment des del primer dia gràcies al servei de teleassistència i el SAD, el Servei d'Atenció Domiciliària. Per arribar al màxim del col·lectiu de la gent gran, l'Ajuntament va fer la setmana passada, a través del voluntariat, trucades a les persones empadronades a Olesa de Montserrat majors de 75 anys i dels quals es disposava telèfon per conèixer quina és la seva situació i necessitats. Una de les peticions comunes era poder disposar de mascaretes.

Les trucades, ha afirmat el regidor, han estat valorades molt positivament per les persones grans i les seves famílies, ja que ha servit per poder cobrir les necessitats detectades gràcies també al voluntariat, que ajuden aquestes persones a fer la compra, anar a la farmàcia o llençar la brossa.

La distribució de les mascaretes també serà possible gràcies al voluntariat. De fet, les mascaretes s'han fet amb persones voluntàries, més d'un centenar, que les han cosit a casa. També han estat persones voluntàries les que han preparat el material per fer els kits de confecció i els han repartit entre les cosidores, per després recollir-les. Posteriorment, les mascaretes s'han esterilitzat i empaquetat gràcies a la maquinària i material donat per diferents empreses, i la feina de personal de la Brigada municipal.

Si bé la recomanació és que la gent gran es quedi a casa confinada per protegir-se, es volen repartir les mascaretes perquè les persones majors de 75 anys les tinguin per a qualsevol sortida puntual que hagin de fer.

El repartiment començarà el dimarts 14 d'abril, quan ja estaran disponibles, esterilitzades i empaquetades totes les mascaretes que es volen repartir. El regidor de Serveis Socials ha explicat que el repartiment de mascaretes a la població comença amb el col·lectiu de majors de 75 anys però que s'anirà ampliant a altres col·lectius vulnerables a mesura que hi hagi més producció de mascaretes.

Confecció i repartiment de mascaretes gràcies al voluntariat

La regidora de Salut Pública i Participació Ciutadana, Ada Agut, ha detallat que el repartiment de les mascaretes a domicili serà possible gràcies a una xarxa d'una quarantena de persones voluntàries, que les distribuiran pels diferents barris del municipi. El repartiment a les urbanitzacions anirà a càrrec de personal de la Brigada Municipal.

Ada Agut ha destacat que el voluntariat anirà degudament protegit i identificat i que s'espera repartir les dues mil mascaretes en un màxim de tres dies.

Les mascaretes que arribaran a les llars de les persones amb més de 75 anys són elaborades amb roba de cotó i filtre. Això vol dir que són reutilitzables, tot i que cal rentar-les i esterilitzar-les: a la rentadora a una temperatura de 60 graus o amb aigua i sabó, per després esteritlitzar-les bullint-les en aigua durant cinc minuts. La regidora també ha recordat que les mascaretes "les han fet persones voluntàries amb molt bona voluntat i seguint unes mides concretes, i per aquesta raó és possible que les persones que les rebin hagin d'adaptar-les a la seva fisonomia. Demanem comprensió en aquest sentit".

Olesa de Montserrat compta amb una bossa de prop de 300 persones voluntàries que s'han apuntat a fer diferents tasques a través de la plataforma Decidim Olesa. Aquesta bossa continua oberta i tothom que ho vulgui s'hi pot afegir a través de la plataforma Decidim, a l'enllaç https://decidim-olesademontserrat.diba.cat/assemblies/coronavirus

A més, hi ha empreses que continuen oferint-se per fer donació de material. Per tot plegat la regidora Ada Agut, vol agrair la implicació de ciutadania i empreses "per poder afrontar aquesta crisi sanitària".