Una residència de Vilanova retreu a la Generalitat que "no atengui" les derivacions hospitalàries que sol·liciten

La Unitat Militar d'Emergències (UME) ha començat la desinfecció de la residència Amavir de Vilanova del Camí. Les tasques, que s'han iniciat aquest dissabte al matí, arriben després que el mateix centre ho sol·licités el 26 de març a la Delegació del govern espanyol a Catalunya. A aquesta neteja s'hi suma una primera desinfecció el dilluns passat per part d'una empresa especialitzada i les tasques fetes a l'exterior de l'edifici per part de tècnics municipals i agents forestals. En un comunicat, la companyia gestora del centre ha retret al Govern que "no atengui" les derivacions hospitalàries que asseguren que els estan demanant. "Segueix sense arribar la resposta per part de la Generalitat", lamenten.

A més, Amavir assegura que la UME els ha traslladat que el de Vilanova del camí "és un dels centres millor organitzats i coordinats" dels que han visitat i han lloat "l'alt nivell" de compliment de les mesures de prevenció i aïllament.