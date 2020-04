Els alcaldes de la Conca d'Òdena reclamen celeritat per les solucions als treballadors

Els alcaldes i alcaldesses de la Conca d'Òdena han manifestat aquest diumenge la necessitat que les administracions superiors adoptin mesures per donar respostes a les demandes dels treballadors. A banda d'insistir que després de la lentitud amb què s'ha adoptat la solució en el tema de les baixes de les persones que no van poder anar a treballar a causa del confinament, ara no hi pot haver lentitud en l'aplicació d'aquesta solució, els alcaldes també veuen amb preocupació el fet que el Servei d'Ocupació de Catalunya no hagi reforçat el servei, atesa la singularitat de la situació de la zona, i no pugui atendre amb la màxima eficàcia les sol·licituds dels treballadors de la Conca.

D'altra banda, l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha mantingut aquests dies reunions telemàtiques amb els responsables de la Unió Empresarial de l'Anoia, que li han demanat informació i amb qui ha compartit la preocupació per la gestió de l'aixecament parcial del confinament que el govern central ha previst per a aquest dilluns a l'Estat (i dimarts a Catalunya). En el cas de la Conca, la festivitat del Sant Crist d'Igualada endarrerirà aquest represa de l'activitat fins dimecres dia 15.

Els alcaldes i alcaldesses refermen el missatge que durant aquests dies la ciutadania ha de mantenir el confinament a casa, una mesura que tots els indicadors mostren que està sent efectiva i que, per tant, no es pot relaxar., segons han explciat.