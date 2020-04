Les pastisseries de Manresa aconsegueixen un bon ritme de venda de mones gràcies al repartiment a domicili

El repartiment de mones de Pasqua a domicili està salvant les vendes del tradicional pastís de Setmana Santa a les pastisseries de Manresa i d'altres municipis que enguany s'han vist obligades a repensar el model de funcionament. Anys enrere una crisi sanitària com l'actual era inimaginable i res feia pensar que els pastissers haurien d'entregar les mones a casa per salvar la diada.

Així ha estat, però, i sembla que per ara els resultats són molt millors dels esperats. Regió7 ja va explicar fa uns dies que enguany els pastissers preveien que les vendes podrien caure fins a un 50% respecte a la passada Pasqua, i que alguns havien començat a comercialitzar el seu producte a través d'internet precisament per mitigar el cop del confinament, que fa que les famílies no es puguin ajuntar per celebrar la Pasqua.

Tot i això, des de principis de setmana, els pastissers manresans han anat acumulant comandes de mones. La majoria han rebut els encàrrecs per telèfon i també a través de la pàgina web de l'establiment. Han treballat tota la setmana per preparar els pastissos personalitzats i des de Divendres Sant que els reparteixen als domicilis. Preguntats per aquest diari, la majoria coincideixen que ahir i aquest diumenge són els dies més forts pel que fa a les vendes, a diferència d'altres anys, quan la jornada més treballada era el dilluns de Pasqua.

L'anòmala situació provocada per la Covid-19 i les mesures de seguretat que cal prendre a la via pública i a l'interior dels establiments comercials ha fet que aquest diumenge al matí s'hagin creat llargues cues de gent al carrer davant d'algunes pastisseries, com El Cigne, al carrer Barcelona. Unes cinquanta persones, separades per més d'un metre de distància entre elles, han ocupat la vorera des de la botiga fins a la cruïlla amb el carrer del Ginjoler al llarg de tot el matí. Una hora d'espera, si fa o no fa, comentaven els clients, que esperaven pacientment el seu torn.

Pel que fa als pastissos més buscats, els pastissers expliquen que els gustos són els mateixos (ou filat, nata i trufa, mantega i fruita confitada...) però que aquest cop la gent els compra més petits. El coronavirus no permet reunions familiars i les mones més venudes són per a unes quatre persones, de mitjana. Ara bé, hi ha clients que en compren més d'una i la fan arribar a les cases dels nebots o fillols, segons expliquen els pastissers.

A la Lionesa, al passeig Pere III, avui ja no poden agafar més encàrrecs. L'obrador treballa sense parar per preparar les comandes de mones que s'han d'entregar demà a domicili o que els clients recolliran a la botiga. Han rebut, fins i tot, comandes des de Mèxic i el Regne Unit, de persones que viuen a l'estranger i que els han demanat una mona per a familiars seus que resideixen a Manresa o pobles del voltant. D'altres establiments, com la pastisseria Perarnau, al carrer Carrió, o la pastisseria Christian, a la Font dels Capellans, també treballen per poder entregar les mones a domicili entre el cap de setmana i demà, dilluns de Pasqua.