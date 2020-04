Esquerra d'Igualada demana ajuts per als més vulnerables, autònoms i petits empresaris

ERC d'Igualada proposa un pla d'ajuts per incentivar l'economia i evitar que hi havi una caiguda d'activitat de petits empresaris, autònoms i famílies en dificultat econòmica. Demana al govern que hi hagi ajuts al lloguer i al pagament de la hipoteca per a famílies en dificultats econòmiques garantint que puguin assumir el cost del seu habitatge i dels subministres bàsics (llum, aigua, gas i internet), que l'Ajuntament garanteixi que no hi haurà cap desnonament,i que hi hagi una bonificació del 50% de l'IBI per a les persones que han perdut la feina, autònoms, comerços i empreses que no han pogut treballar durant el confinament i estat d'alarma. Es tracta, segons el dirigents republicans, de canviar "totalment" el pressupost municipal per "dedicar esforços econòmics a ajudar la gent perquè ningú no es quedi enrere".

ERC considera que cal aplicar mesures "urgents" per ajudar econòmicament a "treballadors, autònoms i empresaris" d'Igualada davant el risc d'un col·lapse econòmic "sense precedents" que pot "suposar una fallida econòmica a molta gent". En aquest sentit Enric Conill explica que proposen accions similars a les que ha anunciat "a molts municipis del país, com Sant Cugat del Vallès o Terrassa" i considera que "davant la situació límit que patim a la Conca d'Òdena, aquestes mesures s'han d'anunciar i aplicar amb rapidesa per donar seguretat a treballadors, autònoms i empresaris" ja que "cal que sàpiguen que el govern no els deixarà caure, que els ajudarà amb tot el que estigui al seu abast perquè ningú faci fallida".

El republicans també proposen l'obertura de línies d'ajuts i subvencions directes al comerç, per incentivar la seva activitat un cop es normalitzi la situació i per garantir que tots poden aixecar la persiana; el desenvolupament i impuls d'un Pla Local de Reactivació Econòmica, específic per a després d'aquesta emergència; la modificació del Pressupost Municipal 2020 per a fer efectives aquestes mesures; i demanar a l'Estat

que aixequi les mesures d'estabilitat pressupostària i la regla de la despesa per tal que els ajuntaments puguin fer front a les despeses originades per la crisi del coronavirus i a la reducció d'ingressos que patiran les administracions locals.?

Aquestes mesures han de servir, també, segons Enric Conill, per garantir que tots els autònoms, comerços i empreses de la ciutat puguin seguir amb la seva activitat econòmica un cop passi aquesta crisi sanitària alhora que també caldrà incentivar de manera proactiva i útil que neixin nous autònoms, comerços i empreses a la ciutat per reactivar l'activitat econòmica.