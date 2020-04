CCOO i UGT demanen la creació d'un espai de diàleg social a l'Anoia pel possible increment de l'atur

Els sindicats CCOO i UGT han fet arribar una petició formal al president del Consell Comarcal de l'Anoia, i als alcaldes d'Igualada i tota la Conca d'Òdena (Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbuí, Òdena, La Pobla de Claramunt, Jorba i Castellolí) per demanar la creació d'un espai estable de concertació i diàleg social al territori. Els sindicats preveuen un repunt de l'atur a la comarca i, per això, destaquen que la prioritat ara a la comarca i, en especial de la Conca d'Òdena, és salvar l'ocupació actual, el teixit productiu i les empreses per tal de garantir protecció social per a les persones més vulnerables i construir alternatives que permetin atreure inversions i treball digne.

Segons asseguren, la fórmula que millor ha funcionat a altres territoris semblants és implicar administracions, agents socioeconòmics i ciutadania per compartir diagnòstics, construir consensos i articular acords per un desenvolupament econòmic inclusiu del territori en un moment especial advers com l'actual.