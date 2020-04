Un jutjat de Martorell investiga Torra i Vergés per un hospital de campanya de la UME

El Jutjat de Primera Instància número 5 de Martorell ha obert una investigació per aclarir perquè el Govern de la Generalitat ha rebutjat l'hospital de campanya muntat per la Guàrdia Civil a Sant Andreu de la Barca. L'obertura de diligències es conseqüència de la denúncia presentada el passat 8 de març per un particular a la que s'ha sumat Fiscalia contra el president de la Generalitat, Quim Torra, i la consellera de Salut, Alba Vergés, per la comissió d'un presumpte delicte d'homicidi per imprudència greu. El denunciant considera que Salut ha denegat "injustificadament" el permís d'obertura de l'hospital perquè va ser muntat per la Guàrdia Civil i la UME i justifica els seus arguments en base a noticies d'un mitjà digital i un compte de Twitter.

Aquest va ser un hospital de campanya que es va muntar de manera no coordinada amb el departament de Salut, que dies abans havia disposat llit en un centre hospitalari de salut mental de Martorell, el Sagrat Cor, i havia habilitat un hotel a la mateixa població per atendre ingressats a l'hospital Sant Joan de Déu de Martorell per SARS-CoV-2 amb diagnòstic de no greus.

En un acte signat el dilluns 13 de març, la jutgessa instructora dona un termini màxim de 24 hores perquè la l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, la Guàrdia Civil i el Departament de Salut justifiquin qui va ordenar instal·lar l'hospital de campanya, qui en va denegar la seva obertura i els motius.

També demana a l'Hospital de Martorell que en el mateix termini informi si en l'última setmana s'han deixat d'ingressar pacients per falta de capacitat i, en cas que sigui així, on s'han derivat.

Al metge forense adscrit als jutjats de Martorell. La jutgessa li reclama que, un cop supervisat l'hospital de campanya, informi sobre la seva capacitat i aptitud per acollir malalts per coronavirus.

La jutgessa, tot i reconèixer que les acusacions no es poden sustentar en notícies d'un mitjà digital (Crónica global) i un compte de Twitter i que a la denúncia no queda demostrat que l'Hospital de Martorell no tingués els recursos necessaris per atendre els malalts per coronavirus, "entén imprescindicble acordar diligències d'instrucció amb caràcter urgent".

Com que tant Quim Torra com Alba Vergés són aforats per la seva condició de diputats al Parlament, el jutjat d'instrucció s'ha inhibit d'investigar el cas en favor del TSJC tot i que la jutgessa instructora pot continuar investigant fins que s'adopti una decisió.