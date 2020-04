La comunitat musulmana d'Olesa dona 10.000 euros al seu Ajuntament

La Comunitat Musulmana d'Olesa de Montserrat ha fet una donació econòmica de 10.000 euros a l'Ajuntament d'aquest municipi com a suport i col·laboració per fer front a les greus conseqüències econòmiques i socials que està causant la pandèmia de la Covid-19. La voluntat d'aquesta Comunitat, segons han explicat fonts municipals, és "la de destinar aquest import a aquells projectes, serveis i iniciatives solidàries a favor dels olesans i les olesanes i per ajudar les autoritats amb material social i sanitari". La donació s'ha oficialitzat aquest migdia a l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, amb la presència de l'Alcalde, Miquel Riera, i la regidor de Salut Pública i Participació Ciutadana, Ada Agut; així com del president de la Comunitat Musulmana, Ahmed El Banhaji, i el tresorer de l'entitat, Kabdur Abadi.

L'alcalde d'Olesa, Miquel Riera, ha agraït aquesta donació econòmica i ha destacat que "en moments de crisi tota aportació és positiva i en aquest cas la fa una comunitat important dins la nostra població, fruït de les aportacions personal de moltes persones". L'alcalde ha assegurat que els diners ajudaran en la compra de material sanitari.

Per la seva banda, el president de la Comunitat Musulmana, Ahmed El Banhaji, ha explicat que inicialment van pensar en comprar directament el material i repartir-lo entre el CAP, residències i Hospital comarcal, però finalment van decidir que el millor era que fos l'Ajuntament qui gestionés la compra d'aquest material. El Banhaji, que ha destacat la gran predisposició dels membres de la comunitat per fer aportacions econòmiques, ha assegurat que "tots estem al mateix vaixell, i per això hem cregut que era una obligació fer aquest donatiu. Tots som part d'Olesa i tots hem de remar en la mateixa direcció".