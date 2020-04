La Conca d'Òdena recupera dilluns el transport públic

Els municipis de la Conca d'Òdena recuperaran a partir d'aquest dilluns al matí el transport públic. Segons ha explicat l'alcalde d'Igualada Marc Castells aquest dissabte al migdia en roda de premsa, es posaran en funcionament les línies de Vilanova-Iguada, Montbui-Igualada i les línies circulars urbanes d'Igualada. Segons Castells es fa arran de la progressiva represa de l'activitat laboral a la zona però es farà amb uns serveis mínims del 30% en el cas de les línies transversals i del 30% en les línies circulars amb una freqüència de pas aproximada d'una hora. Segons ha explicat Castells el servei començarà entre les 6:45h i les 7:30h en funció de la línia i l'últim recorregut començarà entre dos i tres quarts de vuit del vespre. També ha destacat que un cop els busos acabin la seva ruta, en el moment de la regulació horària i iniciar de nou el recorregut, es netejaran i desinfectaran de manera superficial. A l'acabar la jornada, ha dit Castells, els vehicles seran sotmesos a una neteja i desinfecció profunda amb ozó. "Volem que els treballadors i treballadores es desplacin amb major seguretat", ha dit Castells.

En la roda de premsa, l'alcalde d'Igualada també ha destacat que s'han començat a fer el manteniment i petites obres en equipaments públics, en el marc d'una recuperació gradual de l'activitat. Així, Castells ha assenyalat que en el cas d'Igualada, per exemple, s'està treballant en el projecte d'ampliació de la climatització, col·locació de fusteries i ascensor a Cal Badia. També en la impermeabilització dels mòduls laterals del camp de futbol de les Comes i en la substitució d'una bomba de calor a l'edifici municipal Ig-Nova Tecnoespai.



Compren un ecògraf per les residències

En la roda de premsa d'aquest dissabte al migdia també hi ha participat Josep Junyent, representant del Junyent Grup Carles. "Veient la problemàtica d'una dimensió incalculable, vam començar a sondejar empreses per veure com podíem ajudar. Ens vam posar en contacte amb el Consorci Sociosanitari d'Igualada per posar-los en contacte amb Reale. Estem molt gratament sorpresos de la quantitat econòmica que han aportat. Es van signar uns protocols i van fer l'abonament de l'import de 50.000 euros", ha explicat. En aquest sentit, Castells ha anunciat la compra d'un ecògraf pulmonar portàtil que es farà servir en les residències de gent gran i que són molt útils a l'hora de fer el diagnòstic i el seguiment de pacients sospitosos o confirmats de Covid-19.