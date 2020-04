La Conca reitera la necessitat dels tests ràpids per tota la població «per evitar rebrots a la zona zero»

Els alcaldes de la Conca d'Òdena han tornat a exigir a la Generalitat i a l'Estat que es facin tests ràpids a tota la població de l'àrea que va ser confinada. Després del retorn parcial a l'activitat, l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha assegurat que és l'única manera "d'evitar rebrots a "la zona zero". "Estem segurs que hi ha persones infectades asimptomàtiques que poden provocar que això s'eternitzi", ha dit. Castells creu que la població de la Conca ha de ser "la primera de l'Estat" on es prengui aquesta mesura. A Igualada, tot i la davallada dels contagis, les UCI tenen una ocupació superior a la mitjana catalana.