Més de 250 sancionats a Olesa per saltar-se el confinament

La Policia Local d'Olesa de Montserrat ha interposat més de 250 denúncies per incompliment del confinament des que va entrar en vigor l'estat d'alarma. Entre les denúncies, n'hi ha tres que s'estan investigant penalment. Durant aquest temps també s'han produït dues detencions relacionades amb incompliments de l'estat d'alarma, i una de les persones detingudes ha entrat a la presó per actes vandàlics contra contenidors de residències. També s'han fet dues detencions més de persones que estaven en recerca, gràcies als controls realitzats aquests dies. La Policia Local remarca la necessitat que la ciutadania faci les mínimes sortides de casa, i només pels casos permesos, tant per evitar un possible risc de contagi com per no ser sancionat.

Després de 5 setmanes de confinament, la Policia Local, en dependència directa del ministeri de l'Interior, ha notat un cert relaxament de la ciutadania en el compliment de les limitacions de moviments i activitats. El cos de seguretat municipal va activar el Divendres Sant vuit punts de control per evitar el desplaçament a segones residències, però el que va constar és que per Setmana Santa es van incrementar els moviments interns.

Després de l'increment, aquesta setmana, del nombre de persones que van a treballar per la reincorporació a la feina permesa pel Govern central, la Policia Local d'Olesa de Montserrat ha implementat un servei de control a l'estació de Ferrocarrils de la Generalitat i als autobusos per garantir que la gent viatgi seguint les recomanacions i obligacions de mantenir la distància de seguretat equipar-se amb el corresponent material de protecció.