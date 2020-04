Cau part d'una façana d'un habitatge deshabitat del centre d'Olesa

La Policia Local d'Olesa ha hagut de desallotjar aquest dimarts al migdia els set veïns de dues cases ubicades al carrer de la Riera després que s'hagi esfondrat la façana de l'habitatge ubicat just al mig, al número 27. No s'ha produït cap afectació personal per l'esfondrament, ja que la casa afectada està deshabitada i en aquell moment ningú passava pel carrer.

Hi han actuat els Bombers de la Generalitat, així com dues patrulles de la Policia Local i una ambulància del SEM, que s'hi ha desplaçat per prevenció. També s'hi ha desplaçat personal dels Serveis Tècnics municipals per avaluar les afectacions de l'esfondrament, que ha ocasionat un gran forat en la primera planta de l'immoble afectat.

Després de la revisió feta pels Bombers de la Generalitat i els Serveis Tècnics Municipals, des de l'Ajuntament s'ha requerit a la propietat de l'immoble, que s'ha personat de seguida al lloc, que faci immediatament treballs de retirada de la runa que ha caigut a causa de l'esfondrament, a més de repicar tota la façana i estabilitzar l'estructura de l'edifici i protegir-lo de la pluja.

Mentre durin els treballs, que han de començar aquesta mateixa tarda, els veïns de les dues cases veïnes continuaran desallotjats per precaució. Les set persones afectades han manifestat que poden allotjar-se a cases de familiars. Els veïns afectats i la propietat mantenen contacte amb els Serveis Tècnics de l'Ajuntament per al seguiment dels treballs. També s'hi ha desplaçat fins al lloc l'Alcalde d'Olesa, Miquel Riera, per parlar amb els veïns afectats.