Els alcaldes de la Conca es queixen d'un diàleg poc fluid amb el Govern

Els alcaldes d'Igualada, Marc Castells (Junts per Igualada), de Vilanova del Camí, Noemí Trucharte (PSC), de Santa Margarida de Montbui, Jesús Miguel Juárez (Ara Montbui), i d'Òdena, Maria Sayavera (Fem Òdena), els quatre municipis que van estar confinats pel brot d'Igualada, han lamentat que no hi hagi hagut una comunicació «fluida» entre ells i el Govern de la Generalitat. Asseguren que en alguns moments s'han sentit «abandonats», i reclamen més suport institucional. En aquest sentit, denuncien que encara no s'hagin resolt les baixes dels treballadors afectats i que no es facin tests massius a tota la població de la Conca d'Òdena, una mesura que fa setmanes que exigeixen per la situació «excepcional» d'aquest territori.

Els alcaldes de la Conca d'Òdena continuen reunint-se cada setmana per valorar conjuntament la situació de la zona després d'haver patit, durant setmanes, el brot de coronavirus més important de tot el país.

«Ens vam assabentar del confinament i del desconfinament molt poca estona abans que es fessin efectius, sense cap marge de maniobra», es lamenta l'alcalde de Santa Margarida de Montbui, Jesús Miguel Juárez.

En aquest sentit, denuncien que encara no s'han resolt les baixes dels treballadors afectats pel confinament perimetral, i també que no es facin els tests massius a tota la població, tal com reclamen des de fa setmanes. «El departament de Salut ho té tot aturat. Demanem a la Generalitat que estigui al costat de la Conca d'Òdena, ens cal un suport institucional que ara no veiem», segons l'alcalde d'Igualada, Marc Castells.

Per a Castells, no es tracta d'una qüestió política, sinó que és un tema burocràtic i «de sentit comú. No s'hi han posat amb el suficient entusiasme», afirma.

Tot i tenir un dels pitjors registres pel que fa al percentatge de víctimes del país, els quatre alcaldes coincideixen que el confinament perimetral de la Conca d'Òdena va ser una bona mesura que ha permès «salvar vides».

Pel que fa al desconfinament, tot i que en principi admeten que es va veure «precipitat», 15 dies després consideren que ha estat correcte. «Segurament no va ser una mesura desencertada, ja que hi havia altres municipis, com per exemple Jorba, mot afectats, i això els obligava a ells a fer desplaçaments més llargs», segons explicava l'alcaldessa d'Òdena, Maria Sayavera.

Després de l'emergència sanitària, tots quatre alcaldes temen les conseqüències econòmiques per a «un territori ja tocat». Reclamen «mesures excepcionals per a una zona on han passat coses excepcionals».