Igualada ajorna la FirAnoia i Maqpaper

? Dos dels grans certàmens firals de l'any a Igualada han caigut del calendari. Fira d'Igualada ha decidit posposar fins a nova data la celebració de la 67a edició de FirAnoia, prevista per als dies 5, 6 i 7 de juny.

FirAnoia és una mostra multisectorial de caràcter molt popular que cada any omple els carrers del centre de la capital anoienca amb més de 150 expositors.

La mateixa institució, Fira d'Igualada, també ha decidit posposar l'onzena edició de la Fira Internacional Maqpa perquè s'havia de celebrar els dies 17 i 18 de juny al recinte modernista l'Escorxador, i que ja tenia més d'una quarantena d'expositors confirmats. Aquesta mostra dedicada als professionals del sud d'Europa té una convocatòria cada dos anys.

L'alerta sanitària provocada per la pandèmia de la Covid-19 i la incertesa sobre com es durà a terme el progressiu desconfinament han fet que Fira apostés per endar-rerir aquests dos certàmens fins al segon semestre de 2020, sempre que les

condicions sanitàries i legals ho permetin.