L'Hospital d'Igualada ingressa més malalts i redueix la xifra de defuncions

L'Hospital d'Igualada ingressa més malalts de Covid-19 en la darrera setmana que l'anterior. Però el creixement no ha de tenir una relació directa amb el nombre de casos. De fet, se n'han detectat menys. I encara una última dada de màxim interès, hi ha més ús dels llits de crítics (la UCI) i baixa la xifra setmanal de morts. A l'hospital només hi han mort 5 persones, una xifra molt inferior a les 12 de la setmana anterior. Això sí, s'ha superar els centenar de victímes mortals des de l'inici de l'epidèmia (ja en són 101, amb els dos últims d'ahir).

La xifra de 5 morts a l'hospital la darrera setmana contrasta amb la de 31 defuncions que han tingut a la Funerària Anoia, també en una setmana, i només dels quatre municipis confinats a la Conca d'Òdena (Igualada, Santa Margarida de Montbui, Vilanova del Camí i Òdena). L'àmbit d'atenció de l'hospital és de molts més municipis. Per tant, tot i que hi ha més casos atesos en l'àmbit hospitalari i que millora l'èxit assistencial, hi ha moltes persones que perden la vida fora d'aquest àmbit d'atenció. La setmana del 8 al 15 d'abril, l'increment de difunts al centre havia tingut un increment del 14,28 % de casos, mentre que el ritme de creixement del nombre de persones que han perdut la vida aquesta darrera setmana s'ha situat en el 5,20%.

L'anàlisi de les xifres bàsiques sobre la situació de l'Hospital d'Igualada permet interpretacions, però hi pot haver moltes més variables que poden tenir influència en el resultat final, com la gravetat de les persones ateses.

L'Hospital d'Igualada, que dimecres a la nit va visitar la consellera de Salut, Alba Vergés, acompanyada de l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha confirmat fins ara 945 casos infectats amb el SARS-CoV-2, 58 en la darrera setmana. La xifra és molt més baixa que la de la setmana del 8 al 15 d'abril. Aquests 58 casos suposen el 6,53% de creixement, que en el període anterior de comptatge havia estat del 12,56%.

Un centre que, segons els mateixos responsables, ha estat més descongestionat i amb més capacitat d'atenció per la recuperació de la majoria dels seus professionals, ha tingut més ingressos per Covid tot i que ha reduït l'entrada de malalts a urgències per aquesta simptamotologia. Dels 58 casos nous, 43 han estat hospitalitzats. La setmana anterior, hi havia 99 casos nous i només 33 hospitalitzacions.

Les últimes 24 hores, a l'Hospital d'Igualada hi han detectat 7 persones amb coronavirus, però res a veure amb els dies del pic més intens de l'epidèmia, quan al centre atenien entre 25 i 30 persones cada dia amb simptomatologia pròpia de la Covid-19.

La consellera Alba Vergés va visitar dimecres al vespre l'Hospital d'Igualada amb la intenció de compartir amb la direcció la situació actual de l'atenció mèdica i agrair als professionals la feina que han dut a terme en tot aquest període de conflicte sanitari, en alguns moments en unes condicions molt adverses, i amb una escassetat evident de material i, sobretot, de recursos humans.