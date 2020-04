L'Ajuntament d'Igualada manté una prova pilot per al reciclatge

L'Ajuntament d'Igualada ha decidit mantenir actiu durant el període de confinament el projecte de reciclatge Reciclos, una aplicació que es trobava en fase de prova experimental a la capital de l'Anoia Aquesta aplicació hauria de facilitar que s'utilitzés el temps mínim per fer l'endreça de les deixalles. El programa de reciclatge busca incrementar les taxes de reciclatge d'envasos i, com a compensació, ofereix incentius com sortejos o premis o fer donacions a fins comunitaris.

Durant aquests dies un dels seus objectius comuns que la plataforma ha impulsat és un donatiu al Consorci Sociosanitari d'Igualada per a la compra de material, com ara mascaretes i EPI. Aquesta voluntat ha multiplicat per deu els donatius des de l'aplicació a causes socials, dada que constata la sensibilitat dels igualadins.

Des de l'estiu passat l'Ajuntament d'Igualada participa en aquest programa, una prova pilot de recollida d'envasos que pretén repensar la manera de mobilitzar la ciutadania en qüestions mediambientals i que impulsa el Centre d'Innovació sobre Economia Circular d'Ecoembes amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, amb l'objectiu de proporcionar millores sostenibles al territori català amb un projecte d'economia circular.

Reciclos vol aconseguir una millora en la forma com es reciclen els envasos, així com trobar una solució que augmenti les ràtios de reciclatge. En el cas d'Igualada, el projecte connecta el ciutadà amb el contenidor groc, a través del mòbil. La prova es fa al barri del Poble Sec.