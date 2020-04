Olesa ha triplicat la xifra de morts des de l'inici del coronavirus fins ara

Olesa de Montserrat, amb focus importants de coronavirus en dues residències, ha tingut des del 14 de març fins ara un total de 65 persones mortes, una xifra que triplica les del darrer any en el mateix període, segons les dades facilitades per l'empresa concessionària dels serveis funeraris a l'Ajuntament. El nombre de difunts ha disminuït en els darrers dies, com també el nombre d'ingressos als hospitals.

L'alcalde d'Olesa, Miquel Riera, va fer ahir a la tarda una crida a la població del municipi per no relaxar el confinament. A la millora de la situació pel que fa a casos s'hi suma que demà hi haurà aquesta primera sortida dels nens, i tot són factors que conviden a relaxar el comportament.

Ha fet «una crida a la responsabilitat i prudència» de la ciutadania per tal que es mantinguin les mesures de protecció. Riera va destacar que «dependrà de cada família fer aquestes sortides respectant al màxim les distàncies» i va remarcar que «les mascaretes i guants poden donar una falsa percepció de seguretat». Per aquesta raó demana a la ciutadania que es respectin les indicacions que es facin pel que fa a la sortida dels menors, que es podran fer sota unes directrius que el Govern espanyol ahir encara no havia publicat oficialment.

Segons les dades que fa publiques el departament de Salut de la Generalitat a través de la pàgina web aquas.gencat.cat, Olesa de Montserrat té confirmats 154 casos de coronavirus. Per a l'alcalde, «aquestes xifres s'han de relativitzar», ja que els casos confirmats són als únics que els hi han fet proves i als casos sospitosos caldria sumar els asimptomàtics que també tenen el virus i per tant, poden suposar una font de contagi.

A final de la setmana passada es van iniciar les anàlisis amb test PCR a les residències geriàtriques. De totes aquestes proves, destaquen els resultats de la residència Nostra Senyora de Montserrat, on tots els tests a interns han resultat negatius. De la residència Santa Oliva continuen dos interns hospitalitzats, i des de l'inici de la pandèmia ja hi ha hagut 17 interns que han mort a causa de la Covid-19. A més, i després de les proves PCR fetes al centre, hi ha 18 interns que han donat positiu. En els darrers dies s'han reincorporat persones que estaven de baixa mèdica, fet que també ha possibilitat estabilitzar la situació de la plantilla.

A la residència Sant Agustí, des de l'inici de la pandèmia han mort 4 interns que havien estat ingressats a causa de la Covid-19, i tres més dins la residència, per altres patologies. Quant a proves PCR, només se n'han pogut fer a tres interns, dels quals l'Ajuntament ara per ara desconeix el resultat.

L'alcalde expressava ahir la seva sorpresa pel fet que no s'hagin pogut fer proves alhora a interns i plantilles de les residències. L'Ajuntament va demanar explicacions al departament de Salut, que ho ha justificat, segons les fonts municipals, per la manca de test disponibles al país.