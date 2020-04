El republicà Conill planteja un debat amb els partits i les entitats econòmiques

El cap de l'oposició a l'Ajuntament d'Igualada i cap de files d'ERC a la capital de l'Anoia, Enric Conill, ha proposat la creació d'una taula de reconstrucció econòmica a la ciutat en què caldria una representació de tots els partits presents a l'actual consistori i dels representats dels sectors econòmics de la ciutat.

Conill explica que, «per tal d'afrontar les dificultats econòmiques que viurem en els propers mesos, cal actuar ràpid i preparar-nos perquè no sigui la mateixa gent de sempre qui en pagui les conseqüències». En aquest sentit, Conill considera «imprescindible» la creació d'una taula amb agents econòmics i socials de la ciutat. «Empresaris, autònoms, comerciants, entitats del tercer sector i tots els grups municipals del consistori» haurien de poder participar en aquest òrgan per tal de «prendre les mesures que es necessitin per ajudar a reactivar l'economia», segons Conill, i «evitar la destrucció de llocs de feina, garantir unes condicions laborals dignes i treballar per buscar oportunitats en una nova situació d'extremada dificultat».

El líder del grup municipal d'ERC fa una proposta per buscar solucions de futur però proposant un lideratge del municipi, no dels republicans. Conill, en el darrer ple municipal celebrat fa una setmana, va explicar que des del primer moment de la crisi per la Covid-19 s'havia posat al costat de l'alcalde i del govern local per remar plegats en la cerca de solucions immediates i a més llarg termini. Una idea de consens a l'entorn de la crisi provocada per la pandèmia que també s'ha fet pública des d'altres formacions. També en aquella sessió plenària de divendres de la setmana passada es va començar a dibuixar la idea de crear un grup ampli per treballar sobre solucions per sortir de la crisi de manera conjunta.

En aquest sentit, cap de l'oposició també considera «molt necessari» fer aquesta taula «de manera coordinada» amb la resta del teixit econòmic i social de la Conca d'Òdena i apunta que «cal treballar junts i alhora cal prendre mesures singulars, exercint la capitalitat d'Igualada».

Conill explica que «ara tocar remar junts i treballar plegats per evitar que molta gent vegi empitjorada la seva situació econòmica» i apunta que «per part nostra farem tot el que està a les nostres mans, serem al costat d'empresaris, autònoms, comerciants i treballadors per treballar i esmorteir les conseqüències econòmiques que vindran». D'altra banda, el polític republicà assegura, que «estarem al costat del govern municipal si pren mesures concretes per defensar i reactivar l'economia local».

Finalment, Conill explica que «ens hem posat en contacte amb més d'un centenar d'entitats i associacions que viuen de manera directa les conseqüències del confinament i que veuen afectat el seu dia a dia de manera significativa». Aquests contactes s'han fet, especialment, en l'àmbit econònic, educatiu i social per tal d'atendre les demandes que tenim».