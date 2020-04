Castells constata un progressiu retorn a la normalitat en l'àmbit sanitari a la Conca

Sis setmanes i mitja després que es decretés el tancament de la Conca d'Òdena per la crisi del coronavirus, i de la delicada situació sanitària que ha afectat especialment aquest territori «ara estem tornant progressivament a la normalitat». Així ho va apuntar ahir l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, en una roda de premsa sense xifres però en què va reiterar la «tendència positiva» que fa uns dies que s'observa també amb les dades d'afectació per coronavirus entre els pacients de l'hospital de la ciutat.



Més enllà de l'hospital, Castells va explicar que aquesta mateixa línia en positiu també s'observa en l'atenció primària, i va posar d'exemple la retirada que ja s'ha fet de la carpa de cribratge que el SEM va muntar a mitjan març davant del CAP Anoia. L'espai ha servit per discernir de forma ràpida entre pacients amb possible coronavirus o afectats per altres patologies i poder-los derivar més fàcilment on tocava.



Fora de l'àmbit sanitari, l'alcalde d'Igualada també va assegurar que s'està treballant per resoldre qüestions laborals pendents derivades del confinament de la Conca d'Òdena i que afecten treballadors de dins i fora del territori. En aquest sentit, va anunciar que, després de la insistència que s'ha fet des de la comarca, finalment el Servei Català de la Salut ha iniciat la tramitació de les baixes dels serveis essencials i no essencials amb domicili a la Conca d'Òdena que no van poder sortir a treballar durant el confinament. Castells va dir que els alcaldes i alcaldesses de la Conca «ens hem conjurat amb els sindicats i patronals del nostre entorn» per resoldre situacions laborals derivades del tancament del territori, i que han ocasionat un greuge a treballadors tant de dins que treballen a fora com al revés.



Castells també va recordar que a partir d'avui els menors de 14 anys podran sortir a passejar una hora al dia entre les 9 del matí i les 9 del vespre acompanyats per un adult i fins a un màxim d'un quilòmetre del seu domicili. L'alcalde va repassar les normes decretades en aquest sentit pel ministeri, com el fet que cada adult podrà sortir amb un màxim de tres nens guardant un mínim de 2 metres amb altres persones, i que es podrà passejar per la via pública i zones verdes, però no per parcs infantils o zones esportives. En aquest sentit, Castells va apuntar que a nivell municipal s'ha tret l'encintament de les zones de passeig, però s'ha reforçat el de parcs infantils per impedir-hi l'accés.



Finalment, l'alcalde va explicar que la línia Llobregat-Anoia de FGC funciona amb normalitat després de les últimes pluges.