El PSC de l'Anoia critica ERC en la petició de solució per als treballadors de la Conca

ERC i PSC han entrat en una polèmica per la solució a la situació dels treballadors que havien d'anar a treballar al centre de la Conca des de fora d'aquesta zona els dies del confinament perimetral. Ahir al matí, ERC va demanar fer un front comú per reclamar a l'Estat que solucioni aquesta situació de desempara legal per a centenars de treballadors, però a mitja tarda el PSC va fer un comunicat de resposta en què retreu als republicans que no diguin que, segons la versió socialista, el problema inicial és que la consellera igualadina i republicana, Alba Vergés, no va incloure en la primera declaració per resoldre la situació els treballadors que vivien fora de la conca i havien d'entrar a fer la seva feina als pobles confinats.



La Federació del PSC a l'Anoia diu al seu comunicat està «sorpresa davant el comunicat ple de mentides i acusacions falses que ERC-Anoia». Acusa els republicans de fer «partidisme» i defensa l'actuació dels alcaldes de la Conca, de diferents colors polítics, que han actuat «sense confrontacions partidistes com les que sí que desprèn el comunicat dels republicans». El PSC «recomana a la direcció d'ERC-Anoia que aprengui dels alcaldes del seu partit d'Òdena, Jorba i Castellolí que treballen de manera coordinada i amb lleialtat institucional amb la resta d'alcaldes de la Conca, tant del PSC, de JxCat i de grups independents», i lamenta que «ERC no expliqui que va ser la consellera de Salut, Alba Vergés, qui en una resolució oficial signada amb data del 22 de març va oblidar demanar la baixa laboral per als treballadors de fora la Conca d'Òdena que no poguessin accedir al seu lloc de treball mentre va durar el confinament perimetral». «Vergés -segons el PSC- només va demanar al Govern de l'Estat que aquesta mesura afectés els treballadors de dins la Conca, cosa que el Govern de l'Estat va tramitar, i en cap moment va sol·licitar de manera oficial que aquesta baixa també fos per als treballadors de fora de la Conca».

La crítica d'ERC al PSC Anoia



ERC considera que el PSC de l'Anoia «no ha estat a l'alçada» i ha qualificat la no resposta del Govern central d'«autèntica vergo-nya». David Alquézar, president d'ERC, diu que és «inconcebible» que Pedro Sánchez deixi penjats els ciutadans i no els ofereixi la baixa laboral, que és una qüestió de sentit comú».



El president dels republicans també va dir ahir al matí que estava «perplex» davant «la passivitat del PSC de l'Anoia sobre aquesta qüestió». Alquézar assegurava al comunicat dels republicans que «cal que el PSC anoienc també estigui al costat dels treballadors de fora de la Conca perquè tinguin dret a la baixa laboral, no que es mostri indiferent o passiu».