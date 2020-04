El Consell de l'Anoia donarà mòbils a escolars de famílies sense recursos

El Consell de l'Anoia ha iniciat la distribució de telèfons mòbils per a les famílies amb pocs recursos que no poden oferir als seus infants alternatives de connectivitat per a usos educatius o de socialització. Un cop rebuts els dispositius provinents d'una donació particular, l'ens comarcal ha adquirit les targetes SIM perquè puguin tenir connectivitat i, des del departament d'Acció Social, se'n farà la distribució entre infants anoiencs. Ara mateix es prioritzen els infants que cursen 6è de primària i ESO, però la voluntat és arribar a més infants. El Consell qualifica d'indispensable aquests aparells en el confinament.