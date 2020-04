Olesa intensifica les tasca de manteniment de la jardineria d'espais públics

El departament de Gestió de l'Espai Públic i Equipaments d'Olesa de Montserrat ha engegat tasques intensives de manteniment de jardineria als espais públics del municipi per tal de mantenir-los en bon estat. Portaveus del govern local han explicat que es fan actuacions de sega i de desbrossat, per evitar plagues i malures i el creixement descontrolat de la vegetació durant l'aïllament pel coronavirus.

Els equips de manteniment de les àrees verdes segueixen tots els protocols de seguretat decretats per evitar l'expansió de la Covid-19. Per evitar contagis entre els operaris, s'han repartit les tasques en dos torns de treball, matí i tarda, i es distribueixen en diferents equips, per no coincidir. Hi ha equips que de manera rotatòria es queden a casa i que estan disponibles per poder cobrir qualsevol baixa que pugui originar-se.

Aquestes tasques s'afegeixen a les moltes que fa el Departament de Gestió de l'Espai Públic i Equipaments des que es va decretar l'estat d'alarma pel coronavirus. La brigada farà la de desinfecció a la via pública, en coordinació amb l'empresa encarregada de la neteja viària.