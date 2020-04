Olesa fa un projecte per retenir la memòria del confinament

L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat ha posat en marxa, a través de l'Arxiu Històric Municipal, un projecte per recollir com s'ha viscut a les famílies de la població el confinament. La idea rep el nom de «La memòria del confinament», una iniciativa per poder preservar les vivències de la població en aquest període de confinament i que, a través de material i testimonis de tot tipus. Document que reflecteixin la manera de viure de la ciutadania olesana durant la crisi sanitària de la Covid-19.

El regidor de Cultura i Memòria Històrica, Xavier Rota, ha explicat que el projecte es va començar a treballar «de seguida que es va constatar que s'estaven vivint moments històrics». El projecte té tres branques diferenciades. El primer és fer un recull de tota l'expressió artística i testimonial que s'hagi pogut produir aquestes setmanes, com ara pancartes, dibuixos, creació literària, cançons, vídeos del veïnat, joguines o objectes autofabricats a casa.

Per recollir tot aquest testimoniatge, s'ha fet una crida a la població perquè la ciutadania, un cop acabi el confinament, pugui fer arribar a l'arxiu històric aquest material per tal que pugui ser valorat. El material, segons ha explicat Rota, haurà d'evidenciar la seva relació directa amb el confinament de la població i, per aquest motiu, es demana que prèviament s'enviï un correu electrònic a confinament@olesademontserrat.cat amb una imatge i característiques de l'objecte o testimoni, el nom i cognoms de l'autor i un telèfon de contacte. Després del confinament, s'explicarà com es recull aquest material.