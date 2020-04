L'Incasòl construirà a Igualada 36 habitatges de lloguer social per lliurar-los el 2023

L'Institut Català del Sòl (Incasòl) construirà 36 habitatges de lloguer social assequible a Igualada amb la previsió de poder-los lliurar el 2023. També hi haurà locals comercials a la planta baixa i aparcaments subterranis. L'Ajuntament de la ciutat ha cedit els terrenys de prop de 740 m2 del carrer de la Virtut, un emplaçament cèntric, i la Generalitat n'assumirà el cost de construcció que serà d'uns 4,8 milions d'euros (MEUR). El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ho ha anunciat en una atenció als mitjans telemàtica acompanyat de l'alcalde de la ciutat. La previsió és que a finals d'any es puguin licitar les obres dels nous habitatges, començar a construir-los el 2021 i lliurar-los el 2023.

La construcció dels 36 habitatges de lloguer social al carrer de la Virtut d'Igualada serà una realitat gràcies a l'acord a què s'ha arribat entre l'Agència d'Habitatge de Catalunya, l'Institut Català del Sòl, l'Ajuntament d'Igualada i la Promotora Igualadina Municipal d'Habitatges (PIMHA). D'aquesta manera, l'Ajuntament cedirà a l'Incasòl amb un dret de superfície de 75 anys de durada una finca que fa 739 m2. Concretament, al número 13 que fa xamfrà amb els carrers del Cardenal Vives, Delícies i Virtut.

S'hi construirà un immoble de protecció social, dos locals a la planta baixa, un porxat de 6 metres d'amplada que donarà accés a una zona verda a dins de l'illa i aparcaments a la planta subterrània. Incasòl assumirà el cost de 4,8 MEUR així com portar els serveis bàsics a peu de parcel·la. "En qualsevol circumstància seria una bona notícia però en el context actual agafa una dimensió encara més important, ja que significa que la ciutat no s'atura, que treballem intensament amb el Govern de Catalunya per atendre les necessitats de la nostra població i que les polítiques socials són una de les nostres prioritats", ha dit el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet. Pel que fa al calendari, està previst que aquest any es liciti la construcció i que les obres puguin començar l'any vinent amb la previsió d'estar acabats el 2023.

Aquesta és la segona promoció de pisos de lloguer social que impulsa la Generalitat a Igualada. Aquesta que s'ha anunciat avui se suma a la del polígon de Les Comes amb 24 pisos entre el carrer Joan Serra Constansó i l'avinguda dels Països Catalans.

Tant l'alcalde com el conseller han destacat la feina de coordinació i col·laboració entre les dues administracions per atendre les demandes d'habitatge a la ciutat. "Entre tots hem de superar aquests moments, que són tristos i a vegades angoixants, amb mesures com aquesta que ens permetin encarar el futur amb optimisme", ha afirmat Calvet.