Vint persones han mort a la Conca d'Òdena els últims set dies

Un total de 20 persones han mort a Igualada, Santa Margarida de Montbui, Vilanova del Camí i Òdena entre el 22 i el 28 abril. Això representa un 53,8% més que el mateix període del 2019 quan n'hi va haver 13 segons les dades de les funeràries. L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, creu que es va en "la bona direcció" i que cada cop s'està més lluny de les 90 víctimes que hi van haver a la Conca d'Òdena amb el pic de la pandèmia. Tot i això, reconeix que encara són "més altes" de les que haurien de ser en una situació de normalitat biològica. I ha insistit un cop més en què la ciutadania ha de continuar seguint les mesures de restricció del confinament i "no relaxar-se". "Cal donar un respir als hospitals i a l'atenció primària", ha dit.

"La situació està millorant molt", afirmava aquest dimecres l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, en la roda de premsa setmanal on ha donat a conèixer les últimes xifres de morts a la Conca d'Òdena. Segons les darreres dades facilitades pels serveis funeraris, hi ha hagut 20 morts en la darrera setmana, set més que el mateix període del 2019. Aquesta dada representa un 53,8% més confirma que s'està en la "bona direcció" per combatre la pandèmia a la zona. Castells ha recordat que ara queden lluny els 90 morts en una setmana que hi va haver durant el pic de la covid-19 i que de forma progressiva la xifra ha anat baixant.

El batlle ha reconegut la bona feina que s'està fent com a societat i ha demanat "no relaxar-se" per poder "donar un respir als hospitals i a l'atenció primària" que encara estan lluitant contra la pandèmia i seguir complint amb el confinament. En aquest sentit, ha recordat que ahir dimarts la consellera de Salut, Alba Vergés, els va confirmar que la situació està "controlada" i que la Conca d'Òdena ha deixat de ser un dels punts a Catalunya on hi ha els nivells més alts de contagi.

D'altra banda, ha anunciat que els ajuntaments de la zona iniciaran una campanya d'informació a través dels canals oficials per tenir la ciutadania informada en tot moment perquè puguin seguir amb claredat les indicacions que es vagin donant.

S'ajorna la romeria del Ciri Votiu

Donades les restriccions de la covid-19, l'Ajuntament ha decidit posposar l'ofrena del Ciri Votiu de la ciutat a la Verge de Montserrat que estava prevista el 9 de maig amb entitats i institucions igualadines que commemoren un aniversari destacat. La romeria recorda una tradició que es remunta el segle XVI quan els igualadins van fer l'ofrena en agraïment a la verge d'haver-los alliberat de la pesta. En funció de com evolucioni la pandèmia es reprogramarà perquè es pugui celebrar amb la màxima seguretat de tots els participants. Entre les entitats que estan d'aniversari hi ha la Comissió Reis d'Igualada (125è aniversari), SE futbol Ateneu Igualadí (100 anys), Schola Cantorum (80 anys), entre d'altres.