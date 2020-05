L'Hospital d'Igualada només té el 6% del seu personal de baixa

L'Hospital d'Igualada ha registrat, en una setmana, nou defuncions per coronavirus. Segons dades del Consorci Sanitari de l'Anoia, des de l'inici del brot un total de 110 persones han perdut la vida pel virus al centre. Però en els darrers dies ha frenat el ritme de contagis. Se n'han produït 36, que fa que a l'hospital ja s'hagin detectat un total de 981 casos confirmats. Pel que fa als ingressos, n'hi ha hagut 12, un terç dels comptabilitzats la setmana anterior. També s'han donat 36 altes, i un total de 436 persones ja han pogut abandonar l'hospital. Pel que fa als professionals, quatre més ja s'han pogut reincorporar al seu lloc de feina. Així, només el 6% de la plantilla està encara confinada.



L'Hospital d'Igualada segueix recuperant la normalitat. En aquests moments disposa de més d'un centenar de llits lliures a planta i només un de cada quatre està ocupat per un pacient amb la Covid-19. També hi ha més capacitat a l'UCI, amb cinc dels 16 llits lliures. L'ocupació ha baixat del 95% al 69% en una setmana. Dels 11 pacients ingressats, nou són per coronavirus.



La feina a urgències també ha baixat considerablement, amb pràcticament la meitat de consultes aquesta setmana que l'anterior.